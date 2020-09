Toma de tierras: Larroque criticó el oportunismo de la oposición

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque, analizó la situación habitacional en el conurbano y la Provincia de Buenos Aires al tiempo que cuestionó la estrategia de la oposición.sostuvo en nota con el ciclo radial Chequeo General de AM530.Sentenció en esta línea que. “Esto no es un botín político sino que todos tenemos que poner esfuerzos en términos de urgencia y de tantos miles más. Hay 600 mil personas con el mismo nivel de urgencia en situación de precariedad en términos de hábitat", enfatizóAsimismo analizó que "no es sencillo resolver esta situación porque no se puede resolver en cinco días un problema de cincuenta años”. “Sobre todo porquey decantan en problemas estructurales a lo que se suma el problema de la Pandemia", agregñoEn cuanto a la respuesta que el gobierno está dando Larroque puntualizó que "estamos tratando de pensar un instrumento que aborde este tema, desde todas las diferentes cuestiones y hay que hacerlo en tiempo récord". Con respecto al caso de Guernica en particular precisó quseñalóAl concluir subrayó que "es importante destacar que venimos de una situación compleja. Y que el tema del hábitat es central para el Frente de Todos".cerró.