Stiuso pidió ser querellante en la causa por espionaje ilegal

El ex director General de Operaciones de la Agencia Federal de Inteligenciasolicitó este jueves ser aceptado como querellante en la investigación por sEn el escrito que presentó ante el juez federal de Lomas de Zamorasostuvo:Stiuso pidió ser aceptado como querellante y que se lo cite al juzgado para ratificar el contenido del escrito que firmó junto a su abogado, en donde aludió al supuesto hallazgo de una carpeta que contendría su legajo en un allanamiento a uno de los acusados en el caso,"De momento no le consta al suscripto que esa información sea cierta, sin embargo no me sorprendería que efectivamente se haya procedido al secuestro de mi legajo en uno de esos allanamientos", expresó Stiuso.El ex espía le recordó al juez que se desempeñó durante más de 40 años en la Secretaría de Inteligencia (actual AFI) "llegando a reportar como Director General de Operaciones".