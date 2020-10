Cuáles son los medicamentos contra el Covid en carrera para estar disponibles en el país antes de fin de mes

el Gobierno nacional, a través del ministro de Salud, Ginés González García, anunció que la Argentina contará antes de fin de mes con dos medicamentos de producción nacional para tratar el coronavirus

A la estará de la vacuna que se espera esté lista para "fin de año o principios del año que viene",, aseguró el funcionario en una entrevista con LM Neuquén.Tras señalar que los fármacos “no son específicos” contra el coronavirus que actualmente azota al mundo, sostuvo que son utilizados en un tratamiento contra esta enfermedad que “funciona muy bien”.Tal como precisó Infobae, algunos de los medicamentos que están en carrera para ser esos dos fármacos disponibles para antes de fin de mes que adelantó el ministro González García, son tres:Se trata de una molécula antiparasitaria que se utiliza en salud humana para el control de parasitosis. Para evaluar su efecto contra el Covid-19 en estadios leves, se realizó un ensayo clínico de fase II en los hospitales CEMIC, Muñiz y Cuenca Alta de Cañuelas, con 45 voluntarios."El hallazgo fue que ivermectina contribuye a reducir la carga viral en aquellos pacientes que empiezan el tratamiento de manera temprana”, adelanta Eduardo Spitzer, director científico de Elea-Phoenix.El estudio que evalúa el efecto de ivermectina sobre la replicación de SARS-CoV-2 en pacientes con COVID-19 arrojó que la administración de ivermectina a dosis de 0,6 miligramos por kilo de peso (el triple de lo usado habitualmente) produce la eliminación más rápida y profunda del virus cuando se inicia el tratamiento en etapas tempranas de la infección (hasta 5 días desde el inicio de síntomas).El médico neumonólogo, jefe de Neumonología Infantil del Hospital de Clínicas José de San Martín y director clínico del proyecto de Fundación Cassará, Juan Manuel Figueroa, explicó que ya existían en otros países sprays nasales para uso clínico: “Nosotros empezamos a estudiar y trabajar con esta sustancia en el año 2015, en el centro de investigaciones respiratorias de la Fundación Cassará; y allí describimos que la carragenina impedía en cultivo de células respiratorias que éstas fueran infectadas por el virus de la influenza y se inflamaran”.En el caso argentino se lanzó en 2015, al recibir la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) y se utiliza para las infecciones habituales de las vías aéreas superiores. Su uso está aprobado incluso en niños a partir de un año de edad, lo que lo convierte en un medicamento seguro y de uso frecuente.“Como justamente está descrito que esta medicación es efectiva contra el coronavirus común que produce el resfrío convencional, nos planteamos si podía ser también efectiva para el manejo del COVID-19. Como en la Argentina, al inicio de la pandemia, no se podía trabajar con el virus en el país, nos asociamos con un centro de investigación de la Universidad de Tennessee, Estados Unidos, para ver la efectividad del spray que ya estaba disponible y lo probamos contra el virus SARS-CoV-2. Se calculó la misma concentración de medicamento que queda en la cavidad nasal y nasofaríngea, cuando uno se aplica el spray de la manera que ya está aprobada por la ANMAT”, explicó el científico a Infobae.Una hipótesis que maneja el grupo de científicos que estudia la carragenina es que, si la cavidad nasal está tapizada con este spray de carragenina, se evita que se contagie la persona por los virus que vienen de afuera o que si ya está contagiado cuando las células explotan y liberan su propio virus se queden bloqueados por esta sustancia, y no infecten a las células de al lado.En este caso se trata de un estudio clínico basado en un suero equino hiperinmune para combatir el coronavirus que ya se está realizando en pacientes de 18 hospitales y sanatorios de la Argentina.“De demostrarse la eficacia en el estudio clínico, cuyos resultados esperamos en las próximas semanas, nuestro suero tiene la ventaja de que no requiere de donantes, puede producirse en grandes cantidades y administrarse a cada paciente en una concentración conocida de anticuerpos”, había dicho a mediados de septiembre Fernando Goldbaum, director de la firma biotecnológica Inmunova.La experimentación “está basada en anticuerpos policlonales equinos, obtenidos mediante la inyección de una proteína recombinante del SARS-CoV-2 en estos animales, inocua para ellos, que hace que generen gran cantidad de anticuerpos neutralizantes”, indicó la firma.La fase 2/3 del estudio evalúa la seguridad y eficacia del suero en pacientes adultos con enfermedad moderada a severa, dentro de los diez días del inicio de síntomas y que requieren hospitalización.Tras la extracción del plasma a caballos, en un proceso similar al que se utiliza cuando se extrae de personas, “los anticuerpos se purifican y procesan, a través de un proceso biotecnológico”.“En pruebas de laboratorio in vitro demostró la capacidad de neutralizar el virus, con una potencia alrededor de 50 veces mayor que el promedio del plasma de convalecientes”, añadió Goldbaum.Y, según la agencia AFP, agregan: “El laboratorio, al margen del resultado final, ya empezó a producir el suero para tenerlo rápidamente disponible en el caso de que resulte eficaz y autorizado”.El estudio Córdoba Trail está probando una formulación farmacéutica a base de ibuprofeno inhalatorio y cuyo uso compasivo “está dando resultados muy positivos” en varias provincias del país, y espera la aprobación de la Anmat para avanzar a fase 2.Mientras, con más de 300 pacientes tratados en Córdoba, Buenos Aires, Jujuy, Santa Fe, La Rioja, Salta y Tucumán, el diputado de la UCR Gonzalo del Cerro presentó el 23 de septiembre un proyecto para que se autorice en todo el país el uso compasivo del ibuprofeno inhalatorio en pacientes con cuadros moderados y graves de CoviD+d-19.Amparado en el inciso 37 de la Declaración de Helsinki y bajo estricto cumplimiento de la Resolución 908-2020 del Ministerio de Salud, el proyecto aún no fue tratado en la Comisión de Salud, según supo este medio.El texto de la iniciativa pide “autorizar la utilización del producto en investigación LUARPROFENO / IBUPROFENO SÓDICO HIPERTÓNICO NEBULIZABLE como tratamiento de emergencia sanitaria para la recuperación de pacientes diagnosticados COVID-19 positivos, bajo los términos metodológicos de ‘uso compasivo’”.El tratamiento es algo completamente innovador: su acción terapéutica es antiinflamatoria, bactericida así como viricida, y está destinada al potencial tratamiento de afecciones pulmonares, entre ellas el nuevo coronavirus causante de COVID-19.La idea surgió hace siete años y es de Dante Beltramo, investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y del Centro de Excelencia en Productos y Procesos de Córdoba (Ceprocor), quien modificó la molécula del ibuprofeno haciéndola 100% soluble en agua para administrarlo en nebulizaciones con el objetivo de tratar a pacientes con fibrosis quística, una enfermedad genética con altas tasas de mortalidad que afecta a niños y adolescentes.“El producto consiste en una ‘solución hipertónica de ibuprofeno’ (ibuprofenato sódico soluble)” que, al someterlo al sistema de nebulización, “genera partículas con efecto viricida, que al intercalarse en la bicapa lipídica de virus envueltos como el SARS-CoV-2 desestabilizan la membrana generando lisis, o sea, muerte del virus”, había apuntado el científico en mayo.“Los pacientes entran al tratamiento con 80% de saturación de oxígeno, que es un valor muy riesgoso y la recuperación de la capacidad de oxígeno luego de dos nebulizaciones vuelve los valores a 96%/98% de saturación”, precisó Beltramo a Infobae.