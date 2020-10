Tras el simulacro de clases en CABA dijeron que la cita funcionó como extorsión y engaño

Pese a la cantidad de contagios y fallecidos, el Gobierno de la Ciudad “mandó luego a los y las jóvenes en taxis de a dos a sus casas, parando autos en la calle”, explicaron desde el gremio docente.

Desde el sindicato docente de Ademys denunciaron que el GCBA citó a estudiantes de 5to año de algunas escuelas, entre ellas la Media 3 del Distrito 19 de Bajo Flores, con el argumento de entregarles computadoras. Los alumnos recibieron una convocatoria para ir a retirar notebooks ya que eran quienes no tenían conectividad desde el inicio de la pandemia.Con personal administrativo del Ministerio organizando sin respetar la distancia, sin que estuviera claro por qué tenían que esperar dos horas a la intemperie para retirar los equipos, les estudiantes fueron usados para garantizar la foto que pretenden Larreta y Acuña en pos de continuar su política aperturista a como dé lugar”, agregaron.Consultados por Página 12, el Ministerio de Educación porteño respondió que no se trató de una clase, algo que no está permitido, dado que no fue acordado aún con el Gobierno nacional.detallaron."Convocamos a 100 chicos de cercanía. La idea es que tengan una charla y los que necesiten se lleven una compu. No son clases, no hay docentes y estamos fuera del ambito escolar. Buscamos que no siga pasando el tiempo y los chicos sigan en vias de abandonar la escuela", destacaron.La actividad formaba parte del programa "Decí presente" del Gobierno porteño.“Como venimos sosteniendo en base a los informes de organismos como la Organización Panamericana de la Salud y como lo demuestran los resultados de las experiencias negativas que ha tenido la apertura de escuelas en Francia, España, Israel, Estados Unidos, o en provincias como San Juan, no se debe volver a la escuela presencial hasta que no haya circulación comunitaria del virus”, sentenciaron desde Ademys.