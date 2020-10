Macri planteó que se equivocó en delegar las decisiones económicas y ahora responsabilizó su fracaso político "al ala peronista"

Queridos argentinos: las crecientes movilizaciones pacíficas, el coraje y la convicción de las personas que las acompañan, son la demostración de que a pesar de nuestros problemas actuales tenemos que ser muy optimistas respecto a nuestro futuro. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 12, 2020

"Cuando asumimos encontramos que el Estado estaba quebrado. Tuve el dilema de decir esa cruda realidad o apostar a la esperanza que había nacido para reconstruir el país. Hoy creo que me equivoqué. Los esfuerzos que se sucedieron agotaron a la ciudadanía y los entiendo." — Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 13, 2020 "Sin un presidente que defienda la Constitución no hay manera. El kirchnerismo volvió a atropellar la Justicia y a las instituciones." — Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 13, 2020

Estamos unidos en defender los valores centrales de la República. Nuestro espacio siempre creyó en el diálogo. Lo único que pedimos es que sea con la Constitución sobre la mesa. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 13, 2020 "La vicepresidenta tiene una agenda propia, con sus problemas, busca bloquear, dominar y someter a la Justicia. Está intentando eso con ferocidad y la gente en la calle pide que los jueces se mantengan firmes, dignos, defendiendo la ley y la independencia" — Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 13, 2020

La reaparición de Mauricio Macri puede ser un punto positivo para el Gobierno del Frente de Todos si logra volver a instaurar su agenda de Gobierno y dejar expuesto el camino de destrucción al que Cambiemos sometió al país. Aún más cuando se escuchan las definiciones que el expresidente tiene de su propio gobierno y de su espacio político.. Cada demostración, donde se ve más movilización convicción, coraje, demuestra la decisión que existe en el pueblo argentino de salir adelante.', analizó Macri con Morales Solá.Pese a haberse ido un mes a Francia y Suiza, Macri se quejó de que "esta cuarentena eterna ha sido muy dañina y ha afectado nuestras libertades y nuestra forma de vida, sin ningún resultado a la vista.Por otro lado habló de la convocatoria a movilizarse en el domicilio de Cristina y dijo que coincide que no era el lugar porque "por más que uno esté enojado con una persona porque siente que lidera una agenda que es contraria a lo que uno dice, uno tiene que expresarlo en un espacio neutral''.. Acá pasó algo muy importante. La campaña de Daniel Scioli y mi persona como candidato fue muy basada en negar la situación económica que había en el país. Cuando empezamos a contar la información porque el INDEC no funcionaba,y encontramos el Banco Centra con reservas negativas, empezamos a encontrar que teníamos deudas con todo tipo'', continuó.En su repaso de gestión recordó que ''la corte nos anotició que había que pagarle a las provincias un viejo reclamo que se le hacía al gobierno kirchnerista, que no había energía. El Estado argentino estaba quebrado''Además de haberme equivocado en el momento uno y generar una expectativa que no estuve a la altura. Aquel diciembre del 2017,Emilio Monzó tuvo que suspenderla a una segunda reunión, y en esa segunda reunión nos tomaron la plaza, salió la ley pero se quebró el gobierno. Todos entramos en una actitud defensiva''.''El modo defensivo me llevó a perder la capacidad de de escuchar. Recién recuperé esa capacidad de volver a recuperarme en las 30 marchas, pero ya era tarde.Morales Solá preguntó si se trataba puntualmente de''Por más que como ingeniero estaba siempre tironeado por las mesas de productividad, que Vaca Muerta, que la logística, o por viajar por todo el país para sembrar las semilla del federalismo, (...) o estar con Patricia Bullrich dándole a la lucha contra el narcotráfico,''Tengo mis dudas que hubiese obtenido algo mejor que los que estuvieron encargados.. De Boca son de todos los partidos políticos. Pero es verdad que Boca es pasional, popular, como puede ser el peronista.dijo Macri al hacer una absurda comparación entre Diego y Cristina.''Se ha hablado mucho de la deuda. Quiero reiterarlo, a todas las mentiras que dice el gobierno y Alberto Fernández, dos de cada 3 dólares que nuestro gobierno tomó fueron para pagar deudas del gobierno anterior, del CIADI, YPF. El otro dolar fue para financiar el déficit. El déficit lo genera el presupuesto. Como dice Hernán Lacunza, padre déficit, hijo deuda.cuestionó.Sobre la gestión de Alberto, Macri dijo: 'Eso era un prejuicio. Todos teníamos la esperanza, yo también la tenía, de que el kirchnerismo iba a demostrar un aprendizaje e iba a hacer algo distinto. Pero cuando empezó de vuelta a atropellar las instituciones, a aumentar impuestos, a suspender la ley de la economía del conocimiento, a atropellar la propiedad privada queriendo expropiar Vicentín,''Uno puede cometer errores, como cometió mi gobierno, en lo económico,se excusó pese a que esos organismos fueron encontrados desguasados y en ruinas.Por último se decidió a negar sus declaraciones de principio de cuarentena: ''Usted me conoce, ¿yo voy a decir que se muera el que tenga que morir? Es lamentable lo que dijo en ese momento el presidente Fernández. Yo lo que dije desde el primer día es que había que tener un equilibrio''.''Hay mucha gente que suspendió su tratamientos cardiológicos, oncológicos, por el medio que le han metido porque la gente no se anima a ir a los hospitales. Lo que ha pasado con los chicos abandonando el colegio.cerró.