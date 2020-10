Senado incluyó límites en la ley de quiebras para que no pueda adherir Vicentin y el Correo Argentino

🗣️ Mirá el video y conocé los proyectos que se aprobaron hoy en el Senado. pic.twitter.com/7QB4dSYvln — Senado Argentina (@SenadoArgentina) October 15, 2020

El Senado aprobó ayer y devolvió con modificaciones a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que declara la emergencia para los concursos preventivos y quiebras en el marco de la pandemia.La oposición -que denunció una "tara ideológica" y un "sesgo anticapitalista y revanchista"- votó en contra. La iniciativa deberá volver a la Cámara baja para su sanción. El proyecto original había sido aprobado por unanimidad en Diputados en julio. Tras meses de demoras, el Senado le hizo modificaciones.Entre ellas,estableció que no quedarán incluidas en este beneficio las empresas que entraron en concurso o quiebra antes del 20 de marzo, cuando arrancó la cuarentena."Los deudores que apelaron en sede judicial su concurso ante del 20 lo hicieron por circunstancias ajenas a la pandemia. Entre ellos, y en lo que afecta especialmente al Banco de la Nación Argentina y por vía directa al Estado Nacional (...) se encuentra la sociedad Vicentin S.A que solicitó el concurso de acreedores el 10 de febrero de 2020", señaló.El foco de la discusión en el recinto, giró sobre ese cambio. Juntos por el Cambio lo rechazó y pidió votar el proyecto tal como vino de Diputados., afirmó Parrilli.La iniciativa también excluye a las empresas que hicieron giros o transferencias al exterior, o acciones con países "no cooperantes" o de baja tributación.insistió Parrilli, en alusión a Vicentin.La oposición lo cruzó. "Esta tara ideológica impide salvar a miles de empresas porque los concursos acordados previamente no contemplaban una pandemia y hoy se les hace imposible cumplir los pagos", apuntó Esteban Bullrich (PRO) y agregó: "Si les duelen tanto algunas empresas, pónganle nombre y apellido, pero no afectemos a miles porque a ustedes les molestan esas dos"."Vamos a castigar empresas por el pecado de haber caído en falencia en un gobierno diferente. Qué paradójico el kirchnerismo ahora del lado de los bancos", se quejó el presidente del interbloque Federal, Juan Carlos Romero. "Es un error porque no golpea a Vicentin, esto golpea a las pymes", afirmó el jefe de la bancada de JxC, Luis Naidenoff.Fue la primera sesión del año que se llevó a cabo previo acuerdo de temas en reunión de Labor Parlamentaria y bajó la tensión. También se aprobaron proyectos para regular la telemedicina, para evitar que los Bomberos Voluntarios sufran cortes de servicios y otro sobre cuidados paliativos para enfermos de riesgo.