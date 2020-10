Stornelli le dijo a Majul que huyó de una nota y cruzó un semáforo en rojo por miedo a que un cronista le "pegue un tiro"

tras subirse a un auto que lo esperaba en el estacionamiento del edificio con aparentes intenciones de retirarse, el vehículo en que estaba Stornelli salió a toda velocidad, casi rozando a Munafó -quien en ningún momento se atravesó o se interpuso en el paso-, cruzó el semáforo en rojo en la esquina y estuvo cerca de chocar con otro auto, que tenía el paso en verde sobre la calle transversal

"No es la primera vez que ocurre. Cuando te increpa una persona, si no se identifica o no se anuncia, si no te pide una nota, como ocurrió hoy, no sabés si viene a pegarte un tiro. No sabés quién es"

El diálogo entre, uno de los front man más macrista de todas las señales de noticias, y, el fiscal federal procesado en una causa por espionaje y extorsiones, producido debido al episodio en que el funcionario judicial se escapó de una nota con C5N, cruzó un semáforo en rojo y casi choca con otro vehículo fue de lo más escandaloso en materia de medios y Justicia de los últimos tiempos.Stornelli buscó evitar a la prensa luego de promover una investigación penal con un texto similar a un planfleto política sobre la Defensora del Público, tras la creación del observatorio Nodio, que pretende estudiar la desinformación y la violencia simbólica en productos informativos de medios de comunicación.Con la idea de preguntarle acerca de la indagatoria que le pidió a la jueza de la causa, un móvil de C5N encabezado por el periodistafue hasta su domicilio, como infinidad de veces hacen otras empresas periodísticas cercanas a las "ideas" de Stornelli, pero no consiguió la respuesta esperada., le dijo el fiscal al periodista cuando intentaron hablar con él al ingresar en su casa. Luego,A la noche, Stornelli fue a hablar conen La Nación Mas, donde ensayó unapara su -valga la redundancia-Y agregó como excusa: "He tenido seguimientos, tareas de inteligencia y hasta autos con desconocidos adentro durante cuatro cinco días enfrente de mi casa". A su vez, trató de aclarar que "normalmente" es "atento con la prensa, incluso con algunos periodistas" y explicó que tiene una buena relación con algunos integrantes del mismo canal, a los que no quiso nombrar "para no causarles problemas".En ese punto, Majul no sólo apoyó los dichos de Stornelli, sino que atacó a Munafó y sugirió implícitamente que el fiscal debió agredirlo físicamente:, dijo justamente Majul, uno de los principales receptor de pauta injustificada del gobierno porteño quien, además, es apuntado judicialmente por sus vínculos con ex agentes de inteligencia.