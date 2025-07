Insólito: el exmarido de Pampita contó que al separarse recibió consejos de Milei

Roberto García Moritán, exministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, sorprendió al contar en un programa de streaming que el presidentelo llamó por teléfono para consolarlo tras su separación de Carolina “Pampita” Ardohain. En tono íntimo, relató que la conversación con el presidente duró casi veinte minutos, durante los cuales el mandatario ofreció consejos y mensajes de "ánimo".“Me llamó cuando me separé de Caro y hablamos casi 20 minutos”, relató Moritán. Y agregó que, si bien no profundizaron en las cuestiones que derivaron en la ruptura, sería capaz de hablarlo con él en caso de que le preguntara. "Si me pregunta, se lo contaría”, afirmó.Ante la sorpresa del estudio, recordó: “Me dio consejos, sobretodo ánimo”, insistió, y luego reflexionó que para él, Milei es, inesperadamente, alguien con las emociones a flor de piel. “Yo creo que es una buena persona. Te genera ese vínculo. Es muy generoso con sus emociones. A mí me ha tratado con mucho cariño siempre”, señaló.“Cuando me llamó me confirmó que es una persona distinta porque tiene una sensibilidad que no tuvo nadie en la política”, reforzó Moritán, exmarido de Pampita. Cabe recordar que el mandatario ya tiene experiencia mediática vinculada al mundo del espectáculo: salió con Fátima Florez y posteriormente con Yuyito González. Además, se lo vinculó con Mariana Brey, luego de que este le otorgara una entrevista cara a cara.