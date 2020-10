Enríquez-Ominami: "El Gobierno de Fernández es un faro democrático"

El fundador del Grupo de Puebla, el político Marco Enríquez-Ominami calificó al Gobierno de Alberto Fernández como "un faro democrático", no sólo en la Argentina, "sino en la región y en el mundo" y opinó que el "liderazgo" del Presidente "no pasa desapercibido para las grandes potencias" del mundo., reflexionó Enríquez-Ominami.En una entrevista con Télam, el político chileno, excandidato presidencial, resaltó el apoyo expresado esta semana al Presidente por parte del Grupo de Puebla (del cual fue cofundador y es miembro), integrado por jefes de Estado y expresidentes que buscan fortalecer la opción progresista en el continente.Ese grupo regional, a través de un comunicado, destacó el avance del "proyecto social" del Gobierno argentino en medio de la pandemia de coronavirus y resaltó el logro de la "renegociación del pesado lastre económico" que Fernández "recibió en materia de deuda externa" tras la gestión de Mauricio Macri.señaló el dirigente.Respecto a las movilizaciones anticuarentena y los discursos de odio dijo que "vemos esta situación en el marco de una pandemia, y pese a que se han registrado avances muy importantes en la Argentina, no sólo en el tratamiento de ese mal sino también en otros aspectos muy importantes como lo fue la renegociación de la deuda".Por otro lado remarcó que "el FMI no pasa una semana sin hablar de Argentina, Francia, Alemania miran a este país.que son naciones que no honran los valores democráticos".En cuánto a los discursos opositores que se repiten, sobretodo, a lo largo y ancho del continente, Ominami analizó que "la derecha se apropia de palabras, de la formación de sentido, y lo utiliza de forma contraria a como gobierna luego, cuando llegan al poder.. Por ejemplo, en la región donde son gobierno hay toque de queda, como en mi país, Chile. Lo mismo sucede en Bolivia, donde hoy hay un golpe de Estado"."A esto se le suman hoy mismo miles de fake news con cuentas falsas.algo que defiende Alberto Fernández y por eso, el apoyo del Grupo", continuó.Sobre el perfil económico de Argentina destacó la participación en el G20 y la fortaleza de la "clase media". "Conoce la pobreza en esa tridimensionalidad y el Gobierno de Fernández es un agente de cambio. Por eso, tantos esfuerzos en desestabilizar o presentar las cosas de una forma que no son"."En plena pandemia,, desarrolló.Por último habló de la política exterior del Frente de Todos y destacó que "siempre ha honrado la no violación de los derechos humanos y ha tendido puentes también en la crisis venezolana.