Profundizan la denuncia por corrupción contra el funcionario macrista que le encontraron 10 mil dólares en el despacho

El diputado Rodolfo Tailhade amplió la denuncia contra el ex secretario de Coordinación del Ministerio de Producción y Trabajo del macrismo Rodrigo Sbarra por supuesto desvío de fondos públicos, yLa presentación fue formulada en el expediente que tiene de fiscal a Jorge Di Lello y como juez a Marcelo Martínez de Giorgi, ya quedonde se investiga al ex subsecretario de Coordinación del ex Ministerio de Producción, Rodrigo Sbarra, por presunto lavado de dinero, luego de que se encontrara en su despacho un sobre con US$ 10.000.En su momento, a través de un comunicado, la UIF indicó que “la fiscalía de Gerardo Pollicita acusa a Sbarra de haber puesto en circulación dinero a través de la compra de un lote en un barrio cerrado, sin justificar la procedencia dineraria”.El incremento patrimonial que experimentó Sbarra desde su ingreso a la función pública también fue señalado como un punto clave: “En el momento inicial declaró bienes por $ 1.169.574, una participación en la empresa Arquigreen, a la que le debía $ 149.000, y un departamento de 62 metros cuadrados en la ciudad de Buenos Aires valuado en $ 930.000 (...). Al finalizar el 2015 ya tenía en su haber dos terrenos en la localidad bonaerense de Navarro; uno de 619 y otro de 1.324 metros cuadrados, valuados cada uno de ellos en $ 98.000 (...) Cuatro años después, al retirarse de la administración pública, su declaración jurada exhibe bienes por $30.532.773. Solamente en el último año de Cambiemos ganó más de 5 millones de pesos”, sacó cuentas la UIF.