La mayor fuga de Vicentin se dio entre 2017 y 2019 mientras el macrismo seguía beneficiando a su principal aportante de campaña

En esa línea, el diputado del Frente Social y Popular (FSP) agregó que “queda claro que la mayor fuga de dinero se dio entre los años 2017 y 2019 y que la firma contó con un sofisticado equipo en construir información falsa para conseguir cereal y dinero, que luego fueron a parar a paraísos fiscales”.

El diputado santafesino Carlos Del Frade, miembro de la Comisión de Seguimiento de Vicentin,Los legisladores que integran la Comisión de Seguimiento de Vicentin se reunieron en la ciudad de Rosario con el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos, Miguel Moreno, quien lleva adelante una causa por posibles estafas de la agroexportadora a proveedores de granos.En esa causa,, que encargó una investigación a un juzgado de Nueva York sobre los movimientos financieros de la empresa y sus directivos., dijo Del Frade luego del encuentro con el fiscal.Para Del Frade, “la profundización de las investigaciones penales por un lado, y las decisiones que se tomen en el concurso por otro, serán fundamentales para defender las fuentes de trabajo,El legislador dijo a Télam que de acuerdo con la información recabada por el fiscal en la investigación, y sobre todo por los datos aportados por los bancos extranjeros acreedores, ““Lo que queda claro es que hay alguien que tenía que controlar y no controló nada”, sostuvo el legislador sobre la cesación de pagos y posterior concurso preventivo de acreedores de la mayor agroexportadora de capitales nacionales.En ese expediente diversos acreedores -proveedores y financieros- reclaman unos 100.000 millones de pesos que la Sindicatura del concurso debe verificar.Según la denuncia, La Clementina firmó un contrato con Vicentin en noviembre de 2019 para la entrega de 500 toneladas de soja a razón de $14.815 la tonelada, que la agroexportadora debía pagar “contra la entrega de la totalidad de la mercadería”.El último envío de La Clementina se realizó el 4 de diciembre de 2019, fecha en la que Vicentin debía realizar el pago, pero un día después anunció su cesación de pago por “estrés financiero”, por lo que el proveedor se consideró estafado.En esa causa, el juez Nicolás Foppiani dictó el 18 de septiembre último una medida de no innovar para impedir la venta de activos de Vicentin, luego de que el Grupo se desprendiera del frigorífico Friar, que no forma parte del concurso de acreedores.