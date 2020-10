"Las familias no habían tenido acceso a las propuestas del Estado por parte de los interlocutores que las representaban"

En otros casos nos cuentan que las indujeron a no firmar ningún tipo de acuerdo aduciendo que la propuesta del Estado era falsa. — Andrés Larroque (@larroqueandres) October 31, 2020

Nuestro trabajo en el municipio se viene desarrollando desde hace más de dos meses y vamos a continuar la asistencia a todas las familias que lo requieran y necesiten. — Andrés Larroque (@larroqueandres) October 31, 2020

En una entrevista con Télam, Larroque admitió que pasó "horas difíciles" por los sectores que obstruyeron una resolución pacífica en la toma del predio de Guernica, y reconoció que no deseaban esa situación.aseveró el funcionario provincial en la entrevista, en la que realizó un balance de su gestión en el conflicto.- Télam: ¿Cuál era la problemática de las familias que tomaron el predio de Guernica y aceptaron el desalojo pacífico?- Larroque. La mayoría de la gente que participó de la toma no estaba en situación de calle, sino que tenían problemas de hacinamiento en sus viviendas de origen, porque son familias jóvenes, que se agrandan porque tienen hijos y necesitan expandirse.- T: ¿A dónde fue la gente que firmó el acuerdo de un desalojo pacífico?- T: ¿Cuándo llegó al predio tomado por primera vez, ¿qué observó?- L: "La toma era muy compleja. Me instalé en Guernica hace casi 60 días. Comenzamos a desarrollar mesas de diálogo para tratar de resolver la situación. La idea era generar un canal de diálogo permanente y empezar a resolver la situación.. Ese plan contempla establecer un banco de tierras y un registro de oferta de suelo del Estado provincial, que no existe en este momento, y administrar la demanda habitacional para empezar a responder este tipo de situaciones".- T: ¿Los ocupantes de los terrenos estaban respaldados por organizaciones sociales?- L: "L. Puse una oficina móvil para poder trabajar y en un momento quisieron prenderle fuego. Era evidente que existía esa intencionalidad de que el Estado no tuviera interlocución directa con cada familia. Fuimos a generar el diálogo y comenzamos a tener muchas reuniones. Algunas eran con 25 personas y eso complejizaba mucho la articulación porque no había una interlocución unificada.Logramos acordar con 732 familias, que salieron en el proceso de diálogo durante estos 40 días, y quedaba un remanente al que, por supuesto, vamos a seguir conteniendo. Sé que algunas están alojadas en los paradores que dispusimos para contener esta situación"- T: ¿Hasta cuando va a quedarse en Guernica?