Comenzaron las Terceras Jornadas de Comunicación Estratégica en la UNLZ

Con la apertura del decano de la Facultad de Ciencias Sociales,, y la conferencia de Martín Becerra comenzaron las terceras Jornadas, este año de forma virtual. Las mismas se extenderán hasta el viernes 6 de noviembre con más de veinte especialistas de Argentina e Iberoamérica a través de Zoom y Youtube., aseguró el decano de la unidad académica, y agregó: “Coincidimos por la pasión por la comunicación en tanto práctica social y objeto de estudio”.Además de agradecer a estudiantes, profesionales, docentes y funcionarios y funcionarias de la casa y de otras instituciones del país y de Iberoamérica, Naón sostuvo: “En una semana, más de 20 especialistas desde distintas perspectivas van a proponernos desafíos para repensar las prácticas, y desde lo profesional vamos a escuchar a estrategas del sector público y privado, trayectorias consolidadas y espacios emergentes”.En ese sentido, destacó que la diversidad de miradas que aportes los expositores y expositoras “van a ratificar que la comunicación es un espacio lleno de posibilidades para insertarse, desarrollarse y crecer”.La conferencia inicial estuvo a cargo de, investigador del Conicet, quien sostuvo que “Respecto a la brecha de conectividad, se necesitan políticas públicas que no solamente se orienten a que no se caigan los que están a punto de caerse sino que integren a los que no estaban integrados, por ejemplo conectividad en barrios populares”.Por la tarde,, estratega electoral mexicana, analizó la campaña estadounidense. "El uso de la tecnología, y de las aplicaciones móviles en particular, en las elecciones de Estados Unidos es algo que se va a replicar en el resto de los países", sostuvo y agregó: "Creo que los mercados están descontando que Trump no va a ganar".El cierre del día contó con la charla deCoordinadora del Center for Latinx Digital Media en Northwestern University: "Estamos insertos en un paradigma de conectividad permanente, pero también hay estrategias y voluntad para ponerle un freno a eso", reflexionó.La Jornada llamada “Recalculando nuevos mapas para la conversación” continuará con la participación especial de Carlos Scolari, catedrático de teoría y análisis de la comunicación digital interactiva del Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra – Barcelona, autor del libro Hipermediaciones. El martes 3 de noviembre a las 11 hs, expondrá sobre “Cultura snack”.Además de Scolari participarán: Safiya Noble, Daniel Hadad, Emma Torres, Jesús Galindo Cáceres, Octavio Islas, Paul Capriotti, Brenda Bianquet, Rocío Brenes, Manuel Quiterio Cedeño Pérez, Rubén Canella, Javier Auyero, Avelina Frías, Martín Becerra, Yehonatan Abelson, Ricardo Castillo, Desiré Cano, Josefina Nicolini y Florencia Alcaraz.