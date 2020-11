Alberto al anunciar nuevos centros de desarrollo infantil: "A la normalidad de los chicos desamparados no vamos a volver"

EN VIVO | El Presidente anuncia la construcción de 300 Centros de Desarrollo Infantil de la Red de Infraestructura del Cuidado. https://t.co/0aEXfM69aF — Casa Rosada (@CasaRosada) November 4, 2020

Desde @ObrasPublicasAR estamos construyendo una Red de Infraestructura del Cuidado con sentido federal, y para eso destinamos un porcentaje específico de nuestro presupuesto a proyectos vinculados a la promoción de derechos y políticas de cuidado.#ReconstrucciónArgentina — Gabriel Katopodis (@gkatopodis) November 4, 2020

El presidente @alferdez anunció la construcción de 300 Centros de Desarrollo Infantil, que alcanzará a 28.800 chicos de las poblaciones más vulnerables de todo el país.



Participamos en el acto junto a @SantiCafiero @gkatopodis y @EliGAlcorta.#ReconstruccionArgentina⬆️ pic.twitter.com/Wan1VlMjxg — Daniel Arroyo (@LicDanielArroyo) November 4, 2020

En un acto en el Museo de Casa de Gobierno, Fernández destacó el trabajo social que realizan los curas villeros y miembros de otros credos, así como también el de organizaciones sociales y militantes en las zonas más vulnerables del país, y subrayó la importancia de su aporte, sobre todo en el actual contexto de pandemia.dijo el Presidente al hacer los anuncios acompañado por los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; Desarrollo Social, Daniel Arroyo; y de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.afirmó el Jefe de Estado, ante la presencia de funcionarios nacionales, intendentes y de los gobernadores de Jujuy, Gerardo Morales y de Salta, Gustavo Sáenz.Asimismo, al referirse a los efectos provocados por la pandemia, indicó que la intención no es volver a "la normalidad" que "dejó a tantos millones de chicos desamparados" y que profundizó "la concentración del ingreso"., remarcó Alberto Fernández, en sintonía con sus últimas declaraciones.Los Centros de Desarrollo Infantil contarán con una superficie de 220 metros cuadrados, distintas salas según las edades y espacios de recreación al aire libre. Con una capacidad de 48 niñas y niños por turno, brindarán una atención integral para su desarrollo, que incluye asistencia nutricional, estimulación temprana y psicomotricidad.Sobre los centros, sostuvo que "sobre la importancia de la nutrición infantil en sus primeros años de vida que "determina a futuro su capacidad de conocer y de desarrollarse".Al cerrar la actividad oficial en el Museo, donde, además, tuvieron la palabra el padre Pepe Di Paola y la intendenta correntina de Lavalle, Lucrecia Vázquez, previo a la firma de convenios, Fernández agregó que "habrá una parte donde el mérito tenga que ver" pero "si no le damos igualdad de oportunidades a todos, el mérito no alcanza".En ese sentido, el jefe de Estado precisó que han decidido empezar por "aquellos lugares donde los indicadores de los censos y estadísticas" indican que las "necesidades básicas están más insatisfechas".