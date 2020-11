Wado De Pedro y Pablo Iglesias, una alianza estratégica para la juventud a los dos lados del Atlántico

Nos reunimos con @PabloIglesias, vicepresidente de España y líder de @PODEMOS para conversar sobre la agenda bilateral de ambos países.



Coincidimos en la necesidad de encauzar los debates de Iberoamérica en el marco de las reglas de la democracia y la construcción de consensos. pic.twitter.com/J13YZNNBrn — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) November 8, 2020

He tenido el honor de encontrarme con el nuevo presidente de Bolivia, @LuchoXBolivia, con motivo de su toma de posesión, y de charlar con @alferdez, presidente de Argentina. Ambos representan la victoria de la justicia social y la soberanía de sus pueblos frente al neoliberalismo pic.twitter.com/yTpX4CZJTr — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) November 8, 2020

Eduardo "Wado" De Pedro recibe elogios de los propios a la hora de destacarlo como uno de los ministros que más trabaja, no sólo en su función de Ministro del Interior sino a la hora de resolver problemas, articular posiciones y tener diálogo con empresarios y hasta dirigentes opositores que hasta hace no mucho tiempo solo se dedicaban a criticarlo.La imagen de Wado es la imagen que da La Cámpora hoy en la política argentina junto a Máximo Kirchner como jefe de bloque del oficialismo en la Cámara de Diputados: trabajo y diálogoEn el marco de la asunción de Luis Arce como presidente de Bolviia, Wado se reunió con alguien que tiene una trayectora política similar a la de este lado del Atlántico.Una organización que también sufrió el desprestigio mediático, emprearial y de la derecha sobre sus tareas militantes y propuestas políticas.Wado compartió la foto que ambos se sacaron tras el encuentro y destacó la importancia de acrecentar las relaciones no sólo con los