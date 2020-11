Arribas y Majdalani fueron citados a indagatoria: esta vez por supuesto espionaje ilegal en cárceles

Con el avance en esta parte del expediente, la causa por las supuestas maniobras de espionaje ilegal que se tramita en Lomas de Zamora quedó subdividida en tres grandes ejes: la inteligencia ilegal sobre el Instituto Patria; el espionaje a dirigentes políticos, sociales gremiales, religiosos y periodistas; y el espionaje penitenciario.

(R) Los ex mandamases de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, volvieron a ser citados hoy a indagatoria por supuestas maniobras de espionaje ilegal, esta vez en perjuicio de personas privadas de su libertad, informaron fuentes judiciales. La decisión fue adoptada por el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge, quien los convocó para el 9 y 10 de diciembre, respectivamente, en el marco de una tanda de declaraciones que incluirá a otros 23 imputados.(R=Las indagatorias de los ex jefes de la AFI, de una veintena de ex agentes de la AFI y de ex integrantes del Servicio Penitenciario Federal, entre los que figura su ex titular Emiliano Blanco, fueron dispuestas tras un requerimiento formulado por los fiscales Santiago Eyherabide y Cecilia Incardrona, que tienen delegada la investigación., implican que sean prorrogadas "las resoluciones de las situaciones procesales de los imputados”, quienes ya habían sido indagados por otras maniobras de espionaje ilegal en el marco del mismo expediente, según surge de la resolución a la que accedió Télam.En esta parte de la investigación, los fiscales se centraron también en el papel que jugó en la estructura ilegal el área de jurídicos de la AFI, que fue reconfigurada durante el Gobierno de Macri e incorporó a sus funciones habituales el "trabajo operativo" y tareas de escucha y transcripción, mientras que antes solo se ocupaba de asuntos formales de la asistencia al Poder Judicial, explicaron fuentes con acceso a la causa.