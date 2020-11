Otra vez Canosa: ahora atacó al Gobierno por el aborto, al que comparó con la violencia de género

Viviana Canosa volvió a atacar al Frente de Todos y al presidente Alberto Fernández esta vez lanzando ideas insólitas y con poca aproximación al raciocinio contra la Interrupción Voluntaria del Embarazo

Pobreza infantil 60 %

Indigencia 10,5 %

Población pobre en Argentina 50%

Tuvimos la cuarentena más larga del mundo..

Muertos 30.900

Gente quebrada, familias destruidas.



Se llenan la boca diciendo que la prioridad para el gobierno es la vida.

Les importa un carajo..

La vida es desde la Concepción!!

Feministas consideran como VIOLENCIA hasta un piropo, pero el matar a un bebé no lo consideran VIOLENTO sino un derecho! — Viviana Canosa (@vivicanosaok) November 10, 2020

Con el pretexto de que anoche el Gobierno nacional confirmara que enviará este mes al Congreso el proyecto para despenalizar y legalizar el aborto y que será tratado en sesiones extraordinarias,A través de Twitter, la periodista de El Nueve inició su catarata de tuits enojados con la consigna "Aborto No es Ni Una Menos" y un video vinculado, para luego hacer otra publicación con una ensalada de temas mezclados y la imagen de la secretaria Legal y Técnica,, quien ayer hizo el anuncio en C5N., tuiteó Canosa.Luego, agregó que "se llenan la boca diciendo que la prioridad para el gobierno es la vida", pero "les importa un carajo.. La vida es desde la Concepción!!" Y remató ese tuit: "No descarten la vida de un niño por nacer. #SiHayAbortoSalimosTodos".Finalmente, decisió atacar directamente al feminismo, e indirectamente al Gobierno, y comparó la violencia de género con el aborto:Canosa desató una fuerte polémica meses atrás, cuando al aire y en vivo en su programa bebió dióxido de cloro y sugirió que sirve contra el coronavirus, cosa que no sólo no está comprobada científicamente sino que además ese químico es señalado como tóxico para el consumo humano en general. Por si eso fuera poco, una semana después falleció en Neuquén un niño a quien sus padres habrían dado CDC como medida preventiva ante la Covid-19.