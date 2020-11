La contundente advertencia de Agustín Rossi sobre la avanzada de un grupo de militares retirados

La Mesa de Enlace de las Fuerzas Armadas, como su nombre lo indica, nació para conspirar. Se presenta casi como una conducción alternativa a los jefes de las ffaa, asumiendo potestades, funciones y objetivos que son propios de la conducción militar en actividad — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) November 12, 2020

La presentación formal de la denominada "Mesa de Encuentro Libertador General San Martín" se realizó el miércoles en la sede de la Sociedad Militar Seguro de Vida, presidida por Daniel Reimundes, un militar retirado procesado por espionaje ilegal.

El ministro de Defensa de la Nación,, afirmó que la denominada "Mesa de Encuentro Libertador General San Martín", lanzada el miércoles por un grupo de retirados de distintas fuerzas, "nació para conspirar" y es "intolerable en un sistema democrático".publicó anoche Rossi en su cuenta de Twitter., analizó el funcionario.En tanto, esta mañana, en declaraciones a Radio 10, Rossi sostuvo que esta situación "es intolerable en un Estado democrático", y entendió que "el nombre los ubica en una posición política y desestabilizante". Rossi mencionó que "el que convoca es el general Bossi, retirado, que es un conspirador nato, porque ya conspiró contra Néstor Kirchner y fue denunciado en ese momento".El ministro se refirió así a Ernestoquien estuvo en la ex Side durante el gobierno de la Alianza y bregó por lograr que las Fuerzas Armadas se involucraran en inteligencia interna. También, puntualizó que "en la Mesa de Enlace, están los que crearon los suplementos no remunerativos y los que no pudieron cambiarlos. Lamento verlo al Gral (Ricardo) Cundom en esa foto en representación de la Fundación Criteria, pantalla de empresa de seguridad del carapintada Tito".Rossi apuntó también contray agregó: "Tuvo la posibilidad de resolver alguno de los problemas que describe. No pudo, no quiso o no supo. ¿No sería prudente dejar que los que lo sucedieron intenten resolverlos?".Según indicaron, el objetivo será el de "representar ante la dirigencia política y la opinión pública al conjunto de los uniformados que cumplen servicio en todo el país"