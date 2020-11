"Recalculando": la semana de jornadas que organizó la UNLZ para discutir la comunicación estratégica

Las Terceras Jornadas de Comunicación Estratégica, que organizó y desplegó de forma online la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, no sólo reunió a destacados especialistas nacionales y extranjeros que analizaron el panorama del universo comunicacional sino que además recorrió diversos temas del campo, desde lo que ocurre con los medios digitales en la Argentina hasta las elecciones en EEUU, entre otros

fue el nombre específico que recibieron las III JCE de la casa de altos estudios del sur del conurbano bonaerense, que contó con las conferencias destacadas de, entre otros expositores.Entre conferencias y paneles, reunió a más de 20 especialistas de Argentina, España, Estados Unidos, México, Costa Rica y República Dominicana que fueron seguidos por más de dos mil estudiantes, docentes y profesionales de todo Latinoamérica., aseguró el decano de la Facultad,. Y luego agregó: “En una semana, más de 20 especialistas desde distintas perspectivas nos propusieron desafíos para repensar las prácticas, y desde lo profesional escuchamos a estrategas del sector público y privado, trayectorias consolidadas y espacios emergentes”.La charla inicial estuvo a cargo de Martín Becerra, investigador del Conicet, quien sostuvo que “se necesitan políticas públicas que no solamente se orienten a que no se caigan los que están a punto de caerse sino que integren a los que no estaban integrados, por ejemplo conectividad en barrios populares”, en referencia a la brecha de conectividad.Por su parte,, de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, presentó su último libro, Cultura Snack (La Marca Editora, 2020), y por la tarde,, director de Infobae, reflexionó sobre los desafíos de los medios de comunicación y el quehacer periodístico.En, representantes del Foro Iberoamericano sobre Estrategias de Comunicación analizaron el desarrollo de la Nueva Teoría Estratégica. El cierre del día contó con el aporte de Jesús Galindo Cáceres, gestor y coordinador del Grupo Ingeniería en Comunicación Social de México. “La única manera de aprender y construir es escuchar. La acción debe ser el centro de la visión estratégica, que se pueda sistematizar y hacer cosas prácticas”, expresó.Paul Capriotti, profesor e investigador del Departamento de Estudios de Comunicación de la Universidad Rovira i Virgili (Tarragona, España), brindó un conversatorio sobre Relaciones Públicas.Las elecciones estadounidenses y las novedades que trajo la campaña en materia de estrategia electoral también formaron parte de las Jornadas con la exposición de, consultora mexicana de amplia trayectoria.En el último día de las Jornadas,, profesora asociada en la Universidad de California y codirectora del Centro de UCLA para la investigación crítica de Internet, expuso sobre los sesgos existentes en los motores de búsqueda en la web, tema de su libro Los algoritmos de la opresión (NYU Press, 2018).El cierre estuvo dedicado a repensar la construcción de las identidades conurbanas con un panel integrado por Gabriel Kessler, investigador del Conicet; Javier Auyero, investigador en la Universidad de Texas; Florencia Alcaraz, directora del sitio Latfem, y Josefina Nicolini, fotógrafa y colaboradora del suplemento Las 12 de Página 12.Esta edición se completó con las participaciones de Emma Torres, Octavio Islas, Brenda Bianquet, Rocío Brenes, Manuel Quiterio Cedeño Pérez, Rubén Canella, Avelina Frías, Yehonatan Abelson, Ricardo Castillo, Mora Matassi y Desiré Cano.