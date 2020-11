"Los ramones" acompañarán el proyecto a las grandes fortunas evidenciando las posiciones de Cambiemos y el FIT

El titular del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, confirmó hoy que acompañarán el proyecto de ley que establece el aporte solidario para grandes fortunas. “”, dijo el legislador mendocino en diálogo con radio La Red.Agregó que se trata de “un aporte extraordinario por única vez en el ámbito de la pandemia”, al referirse al proyecto de Aporte Extraordinario a las Grandes Fortunas impulsado por el oficialismo, que busca recaudar fondos para planes productivos y sanitarios, y que se tratará mañana en Diputados en una sesión especial.En otro orden, al ser consultado sobre la carta del bloque de senadores del Frente de Todos dirigida al FMI, consideró que pretendeidadEn esa carta, el bloque kirchnerista de senadores le pide al Fondo Monetario Internacional que se “abstenga de exigir o condicionar las políticas económicas de la Argentina para los próximos años".Ramón estimó que la carta “es una clara expresión de que ese préstamo iba en contramano de la posibilidad de cumplirlo, y tenía que ver con que Macri lograra su reelección”.“En mi caso personal, mi voto será lo que ya comprometí en la campaña y es por el no. Creemos que este tema debe ser resuelto por una consulta popular y no a través de los representantes del Congreso”, indicó el legislador mendocino.Por último, al opinar respecto a la nueva fórmula de cálculo del haber jubilatorio que impulsa el Gobierno indicó que “hasta que no tengamos el proyecto para ser discutido en la comisión previsional no queremos fijar una posición”.Ramón también rechazó una eventual suba de tarifas de los servicios públicos al decir que “los servicios públicos tienen que tener en cuenta que tienen que tener tarifas adecuadas a la capacidad económica de los usuarios”.