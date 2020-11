"El crédito que el FMI le dio a la Argentina fue impulsado por el presidente Trump para favorecer al gobierno de Macri"

Alberto Fernández brindó una entrevista al portal español El Diario que lanzó su plataforma para la Argentina y a lo largo de una extensa nota dio definiciones importantes sobre su primer año de Gobierno, los errores, la pandemia del Covid, la negociación con el FMI, la política internacional del país hacia Brasil, Estados Unidos y Europa como así también el proyecto de aborto propulsado por el Ejecutivo y su relación personal con el Papa Francisco."Hemos logrado muchas cosas."Creo que también fue un acierto la forma temprana en que asumimos el problema de la pandemia, que nos deparaba dos conflictos a resolver. Uno, la pandemia en sí: un virus con una capacidad de contagio asombrosa. Pero a su vez teníamos un serio problema con el sistema de salud pública en la Argentina, que había quedado absolutamente deteriorado. Hasta el Ministerio de Salud había desaparecido. Tuvimos que utilizar esos primeros meses de cuarentena un poco más estricta para poner en orden el sistema sanitario argentino""Con España tenemos un vínculo absolutamente indisoluble y además tenemos un Gobierno con el que pensamos más o menos parecido. Tengo una muy buena relación personal con Pedro Sánchez. Conocí días atrás, y fue muy grato para mí, a Pablo Iglesias. Y me parece que la unidad de las dos fuerzas, de Podemos y del PSOE, ha hecho posible este gobierno que el progresismo español debe cuidar mucho. En términos de identidad ideológica y de afecto, no podría tener un gobierno mejor para mí que el que tienen ustedes en España. Me siento muy cómodo con ello"."Yo también creo que la Argentina tiene que prestarle más atención a su vínculo con Europa, porqueY definitivamente nuestra puerta de acceso siempre es España: por identidad cultural y por muchos motivos"."La toma de decisiones es mía, siempre es mía y en eso no hay dudas: en los aciertos y en los desaciertos. Es mía. Lo que pasa es que yo no olvido que somos una coalición, que yo respeto. Y dentro de la coalición hay una persona de la talla política de Cristina. Yo presto atención a estas cosas. El secreto de la coalición también es cuidar la susceptibilidad del otro, es cuidar que el otro se sienta parte de la coalición."Creo más en un sistema participativo donde las decisiones se elaboran y no se toman en soledad porque soy el presidente.Pero la coalición existe. Cristina es un personaje central dentro de la coalición"."No lo sé.. Lo que menos me interesa es endeudarme con el Fondo. Y lo que más me interesa es ordenar las cuentas con el fondo, sin que esto signifique postergar las necesidades argentinas."De lo que no estoy muy seguro es que la derecha esté desarrollándose.Lo que sí tengo claro es que la derecha, como siempre ha ocurrido, busca presionar y condicionar a los gobiernos populares para mantener los privilegios de los que antes hablaba"."La principal causa es que yo estoy convencido de que el castigo del aborto no ha servido para nada. La punición del aborto en términos de salud pública sólo expone a la mujer a un riesgo para su salud muy grande. Y genera una enorme desigualdad, porque la mujer que puede pagarlo se garantiza un aborto seguro y la que no se somete a sistemas de aborto que en términos sanitarios son muy riesgosos."La principal causa de muerte por maternidad es el aborto. Y yo eso debo evitarlo.Y lo hago absolutamente convencido de que es el modo de preservar la salud pública de las mujeres""Le voy a contar una historia. Hace muchos años, cuando el Papa Francisco era el cardenal Bergoglio en Buenos Aires, yo cuestioné mucho una carta que había hecho llegar a los diputados sobre el matrimonio igualitario. Y en aquel momento el cardenal Bergoglio me comentó que era una carta que le habían pedido la Congregación de las Carmelitas Descalzas en su condición de obispo de Buenos Aires. Él me explicó: "Es esa congregación y yo debo cumplir con el deber de acercar esa opinión". Y yo me quejé amargamente y él en un momento me dijo: "Bueno, no soy el jefe de la Iglesia, sólo soy el obispo de Buenos Aires"."Pasaron los años y se convirtió en el jefe de la Iglesia. Y yo lo que he visto por primera vez desde que nací es un Papa muy preocupado por los problemas de lo que a mi juicio debe preocuparse la Iglesia, que es la pobreza, la marginalidad, la persecución... De algún modo yo soy católico. No soy un católico practicante. Es obvio por mi posición en el aborto. Pero de algún modo me hizo reencontrar con una iglesia mejor."Claro que ha influido muchísimo en mí, pero ha influido mucho en este último tiempo.