Axel también despidió a Diego: "Siempre fui tremendamente maradoniano"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dijo hoy que pese a no ser "muy futbolero" siempre fue "tremendamente maradoniano", y sostuvo que la muerte de Diego Maradona implica una "sensación de pérdida y de fin de etapa"., afirmó el mandatario bonaerense en declaraciones formuladas a Télam.Para el gobernador bonaerense, la muerte de Maradona, ocurrida ayer, ""En lo personal, Diego es una de las pocas figuras con las que me siento un cholulo. Es una sensación de pérdida y de fin de etapa", continuó Kicillof."Yo no soy muy futbolero, pero siempre fui tremendamente maradoniano. Hoy sólo me sale decir 'gracias; gracias Diego'", concluyó el gobernador.