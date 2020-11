Alberto lamentó los incidentes y advirtió: "Muchos no se han juzgado a sí mismos como juzgaron a Maradona"

el presidente Alberto Fernández lamentó los incidentes producidos durante el velatorio del máximo ídolo argentino, que tuvo lugar en la Casa Rosada

Luego de las corridas y represión, y ya con el cortejo fúnebre yen el cementerio Jardín de Bella Vista,por despedir a Diego en el velatorio organizado en Casa Rosada, dijo el jefe de Estado en una entrevista con radio Continental.El mandatario aseguró: "Si no hubiéramos organizado esto, todo hubiese sido peor". Y agregó que "esta gente que estaba en el camino" viendo pasar el cortejo con el féretro "una hora atrás no sabía que Maradona iba a pasar por ahí"."Todo funcionó bien" hasta que al ver que no podían ingresar a Casa de Gobierno para despedir a Maradona, sostuvo, y explicó queEn otro segmento, el Presidente fue contundente para responderle a un sector minoritario de la Argentina, en el que se incluyeron públicamente muchos dirigentes de la oposición, que desde atriles morales critica a Maradona incluso ante su muerte:Minutos antes, el Gobierno nacional comunicó oficialmente que el velatorio de Diego Maradona fue dado por terminado a las 16 de hoy por "deseo y voluntad" de su familia, después de que varias personas ingresaran a la Casa Rosada sin cumplir con las indicaciones del personal a cargo."Hoy, 26 de noviembre, cientos de miles de argentinos y argentinas realizaron una fila de decenas de cuadras para despedir a Diego Armando Maradona. La Casa Rosada abrió sus puertas a las 6 de la mañana y se inició una despedida muy emotiva y organizada", dijo un comunicado oficial del Gobierno nacional.