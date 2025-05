Qué dijo la jueza Makintach tras verse envuelta en el escándalo por el presunto documental del juicio por la muerte de Maradona

Tras verse envuelta en el escándalo por el presunto documental del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, la jueza Julieta Makintach manifestó hoy que "para denunciar a un magistrado hay que tener motivos fundados" porque “están en riesgo las instituciones”.Luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro informara que el debate se suspendía y se postergaba para el martes 27/5, la magistrada pidió la palabra.En este sentido, Makintach sostuvo que “no tiene nada que ver” con el proyecto audiovisual que realizaría la cadena británica BBC. “No hay delito, no hay documental ni contacto con productoras; y el juicio no guarda irregularidades”, reafirmó.La mujer se defendió ante las partes y aseguró: “Para denunciar a un magistrado se necesitan motivos fundados”.De todas maneras, admitió que conoce a las dos personas que fueron señaladas como posibles “infiltrados” de una productora. “Una es una amiga de la infancia. Su padre era abogado penalista. Vive a cinco cuadras de Tribunales. Me dijo que quería estar cerca mío y del padre”, explicó. La otra persona es el marido de una amiga personal: “Es escritor, maradoniano”.“Si es necesario, yo misma me aparto del proceso”, concluyó.Tras un pedido de la fiscalía, se decidió suspender el juicio. La noticia trascendió hoy, fecha en la que se esperaba la declaración del psicólogo Carlos Díaz y dos acompañantes terapéuticos. El debate se reanudará el próximo martes a las 10:30 de la mañana y se espera la asistencia de los siete imputados.