Escandaloso: la ministra de Educación de Larreta puso a dedo a 25 docentes, entre los que está el hermano de Vidal

Soledad Acuña, la persona a cargo del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires en nombre de Horacio Rodríguez Larreta, designó a dedo 25 cargos docentes interinos para programas bajo dependencia de la Dirección de Escuela Abierta, y uno de los nombres beneficiarios del favor es Nicolás Casacallares Vidal, el hermano de la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal







Además, es un violento militante antikirchnerista: ocupaba su tiempo insultando a militantes peronistas en redes sociales, asegurando que Aníbal Fernández es narco (cosa jamás probada) y amenazando a los medios de comunicación con “desaparecerlos”

Aunque parezca increíble, Acuña es. Pero claro, no incluyó la idea de nepotismo, que ejerce abiertamente.Según informó el gremio docente de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), la cartera educativa de la Ciudad básicamente eligió darle a dedo 25 personas cargos docentes interinos disponibles para programas bajo la mencionada dependencia, que dirige Christian Foltrán.La Direccción de Escuela Abierta es un organismo que apunta a generar diversos espacios de articulación entre los diferentes actores que conforman la comunidad educativa, aunque parece que apunta a beneficiar más bien a los amigos y familiares del PRO.El área socioeducativa, dependiente de esta Dirección, se encuentra incorporada en el sistema educativo formal hace ya más de 10 años en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la Ley 3623/2010, que incluye en el estatuto del docente cargos para diferentes programas como actividades científicas, ajedrez, alfabetización, centros de actividades infantiles y juveniles, centros educativos y teatro escolar. Además contiene un programa de retención de alumnas embarazadas, primera infancia, vacaciones en la escuela, práctica de medios en la escuela y varias actividades más.Durante toda la pandemia y el aislamiento escolar, la Subsecretaría de Carrera Docente se negó a incorporar el Área Socioeducativa en la plataforma virtual para cubrir los diferentes cargos como lo establece el estatuto. Pero en los últimos días se conoció un listado con los nombres de 25 personas que, sin pasar por los actos públicos, van a cubrir los distintos programas que contiene el área.¿Cómo hizo acuña para elegir a dedo y poner allí al hermano de Vidal?, le dijo Ariel Sánchez, secretario del Área Socioeducativa del gremio, al portal El Grito De Sur., agregó.A través de un comunicado, desde UTE denunciaron que “los y las docentes designados para estos 25 interinatos son conocidos integrantes del entorno de Fabián Capponi”, el actual director general de Educación de Gestión Estatal, dependiente del Ministerio de Educación porteño que comanda Acuña.“Al desinterés por la preservación de la vida creando burbujas ilusorias en medio de la pandemia, se suman el desconocimiento activo y la violación del Estatuto Docente por parte de todos sus funcionarios, sosteniendo prácticas turbias en la designación de cargos, que vulneran los derechos de les trabajadores de la educación”, agrega el comunicado.Y exige:Nicolás Cascallares Vidal, el hermano de la ex gobernadora de la Provincia, es uno de los favorecidos -junto a otras 24 personas- y puestos a dedo en las listas para cubrir los cargos docentes para el área Socioeducativa de la mano de Acuña, la ministra que calificó de "fracasados", de demasiado viejos y pobres para estudiar y los criticó por tener una militancia o postura política.Los Vidal y el PRO vienen hace tiempos jugando al nepotismo. La cuñada de la ex gobernadora,(esposa de Nicolás Cascallares Vidal), fue designada como auxiliar administrativo en asesoría tutelar, como lo indica la Resolución 233/2014.Además, antes de que Vidal se alejara de la Ciudad para gobernar la Provincia, le asignaron un cargo a, suegra de Cascallares Vidal, en el Ministerio de Desarrollo que estaba a cargo de Carolina Stanley. Allí entró como psicóloga del Gobierno de la Ciudad.Según una publicación de El Disenso, Nicolás Vidal Cascallares "se recibió de profesor de Educación Física en el año 2005 y a la fecha trabaja como empleado del Gimnasio Ramos Mejía Lawn Tennis de Morón”., decía sobre Tiempo Argentino en plena campaña 2015, y luego ante cuestionamientos de sus propios amigos de Facebook reafirmaba que se trataba de "solo un deseo" que "mantenía".