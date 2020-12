Alberto: Vamos a vacunar a 300 mil personas antes de fin de año

El presidente Alberto Fernández confirmó que tienen previsto vacunar a 300 mil personas contra el coronavirus antes de fin de año. En diálogo con El Destape, el jefe de Estado indicó que el cronograma comenzará con la fórmula rusa y que los contratos para la adquisición de las dosis necesarias ya están en condición de ser firmados en las próximas horas.De no haber cambios, el Gobierno prevé que en marzo ya empezará a convivir la Sputnik V con desarrollos de otros laboratorios.“Ese contrato está condiciones de ser firmado, estoy muy contento y agradecido con el gobierno de Rusia, porque han sido absolutamente solidarios con nosotros, y le han dado la velocidad a la vacuna que necesitábamos”, aseguró el mandatario, y agregó:En este sentido, el ministro de Salud, Ginés González García, adelantó hoy en Infobae que “es muy probable que la vacuna contra el COVID-19 se incorpore al calendario obligatorio en 2022” y, en declaraciones al canal 9 de Mendoza, completó:Por otro lado, se refirió a la tensión que mantiene con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por el recorte a los fondos que recibe la ciudad de Buenos Aires por el traspaso de la Policía., subrayó Alberto Fernández.En tanto, y en relación a los cambios que introdujo el Gobierno para cambiar la fórmula para los haberes jubilatorios, el Jefe de Estado sostuvo hoy que los senadores le “propusieron cambiar el empalme”, es decir, una vuelta a “la fórmula original de Cristina (Kirchner) en su integridad”. ““Nos parece una idea buena porque resuelve el problema del empalme, no deja desamparados a los jubilados ni un solo día y, además, permite que los jubilados vean recomponer su ingreso cada tres meses y no cada seis, como era antes”, completó.Alberto Fernández se expresó en estos términos después de que el bloque de legisladores que comanda la vicepresidenta Cristina Kirchner anunciara cambios en el proyecto que el Poder Ejecutivo había enviado al Congreso. El presidente reconoció, de todos modos, que estas modificaciones supondrán “un costo fiscal un poco mayor”, aunque aclaro que el Gobierno está dispuesto a afrontar esta situación porque “sigue siendo una prioridad los jubilados”.Durante la entrevista, además, recordó que la fórmula que impulsó Macri cuando era presidente “lo que terminó haciendo fue hacerle perder a los jubilados el primer trimestre de actualización que les correspondía”.aseguró.Ayer, el bloque del Frente de Todos en el Senado acordó modificar el proyecto de ley de Movilidad Jubilatoria que el Gobierno envió al Congreso y anunció que el 5 por ciento de aumento otorgado en diciembre no será a cuenta del que se efectuará en marzo próximo.