El fallo de la Corte contra Boudou es inaudito, consideró Larroque

En declaraciones a El Destape Radio, el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires,, hizo referencia al fallo de la Corte Suprema que dejó firme esta semana la condena al ex vicepresidentePara el funcionario bonaerense,agregó.El también secretario General de La Cámpora consideró que la medida judicial contra el ex vicepresidente “es evidentemente política”. En esta línea, sostuvo que "esto no ayuda a la Corte ni al Poder Judicial" y que "caen sobre Amado y es imposible pensar que no existe una venganza por parte del poder económico". Además, aseguró que "a Amado no le perdonan que haya recuperado los fondos de los trabajadores y terminado con un gran negocio" y que "todos los ciudadanos que se sientan agraviados por esta situación de Boudou se pueden expresar"., remarcó.