Insólito: el economista PRO Tetaz quiso defender a las AFJP, pero le mostraron números y quedó en ridículo

La militancia macrista, en ocasiones, tiene tantas ansias de participar en discusiones sobre tópicos con los que apuntan a ofender al peronismo que se autocolocan en offside o quedan en ridículo. En público, claro.Todo comenzó porque Volnovich se refirió al fallo con que la Corte Suprema dejó firme sin argumentos la condena contra Amado Boudou por el caso Ciccone. "No nos olvidemos.", tuiteó la dirigente de La Cámpora.Aparentemente enojado por esta opinión, Tetaz intentó cruzarla:Curiosamente, según el columnista del programa radial de Jorge Lanata en Radio Mitre, del Grupo Clarín, el uso del dinero financiero excedente que se produce en ANSES con los aportes de los jubilados para ser invertido en políticas sociales y obra pública es lo mismo que las ganancias que se llevaban del país empresas privadas.Ante eso, en primer lugar le recordaron que "las AFJP se quedaban con un tercio de tu aporte (comisión), podías aportar solo hasta 4800 pesos, las jubilaciones y rentas vitalicias eran/son paupérrimas", por lo que "no hay país donde sean exitosas" y "el negocio era para las empresas, no para los afiliados".A Tetaz no le gustó esa réplica, e insistió con que si bien es cierto que "las comisiones eran altas, incluidas las de las AFJP de los bancos públicos, como Nación o Provincia", sólo "bastaba con regularlas" y continuar con ese sistema. Y agregó: "Pero eso no era un negocio financiero: el negocio financiero es el de la administración del dinero, que antes hacían los bancos y hoy la ANSES"."Martín, Macri perdió casi 30000 millones de dólares por mal manejo. La hacían comprar Lebacs, vender acciones a la décima parte, no sólo Petrobras, prestar a amigos en condiciones secretas, usarla para comprar bonos y acciones argentinos en WS pre PASO para generar falsa euforia", lo cruzaron, a lo que sólo atinó a casi literlamente balbucear: "eh? El FGS cayó medido en dólares, porque el FPV se opuso a que se vendieran las acciones locales y se diversificaron los fondos".Luego, llegó el final argumentativo de Tetaz, cuando Alejandra Scarano, secretaria General de Admnistración de PAMI y docente de Economía en la UNDAV, lo dejó en offside absoluto con datos: "Alumno Tetaz, en la Facultad estaría reprobado. Los números no mienten. En el gráfico podrá ver la evolución y usted sabrá que durante 2015-2019 el macrismo infringió todos los limites normativos de las inversiones. NO financiaron proyectos estratégicos ni y productivos".Además, le recordó que, en cambio, "el kirchnerismo invirtió el 13% en proyectos estratégicos" mientras que el macrismo -donde incluyó a Tetaz- "lo bajó al 4% (debajo del límite legal). Y remató: "Dado su interés por la Seguridad Social le cuento que en PAMI dejaron una deuda de $19 MM, $11 MM por medicamentos oncológicos". No hubo más respuestas.