El mensaje de Cristina tras la muerte de Alejandro Sabella

Todavía lo recuerdo pidiéndome perdón por no haber podido traer la Copa del Mundo a la Argentina en 2014. Alejandro Sabella: gran director técnico de fútbol y muy buena persona con un alto compromiso social. Mis condolencias a su familia y seres queridos. pic.twitter.com/RxXtSs66xB — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 8, 2020

A través de la red social Twitter, la vicepresidenta de la Nación,, recordó al ex jugador de futbol y DT de la Selección Argentina Alejandro Sabella quien falleció esta tarde en el ICBA.escribió la ex jefa de Estado.La ex mandataria valoró el compromiso social de un dirigente que dijo compartir los ideales de la militancia setentista.