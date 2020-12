Berni: "La ley penal juvenil actual es una ley excelente si estuviéramos en Suiza

“En un país en el que las instituciones funcionan no se debería bajar la edad de imputabilidad. Evidentemente, no somos un país normal. En la Argentina de hoy no tengo ninguna duda de que hay que bajar la edad de imputabilidad, pero eso no significa que un chico de 15 años tenga que ser tirado en un depósito de presos, como son hoy las penitenciarías”, destacó.

Sergio Berni volvió a marcar las diferencias conceptuales que existen con la ministra de Seguridad de la Nación que eligió Alberto Fernández y expuso su pensar sobre la necesidad de una nueva ley penal juvenil luego de que otro chico de 15 años asesine en un hecho de robo. Esta vez fue un turista armenio en la Ciudad de Buenos Aires lo que valió el reclamo del encargado de Seguridad, Diego Santilli.En diálogo con Todos Juntos, el programa que conduce Fernando Carnota en Radio Rivadavia, el integrante del Gabinete del gobernador Axel Kicillof afirmó que“Yo trato de ser coherente entre lo que digo y hago”, remarcó Berni, quien insistió en queEn referencia a las declaraciones de Frederic sobre la edad de imputabilidad de los menores,“Está claro queanalizó.Respecto al tema que volvió a ponerse en debate luego de que un adolescente de 15 años asesinara a un ciudadano armenio en el barrio porteño de Retiro para robarle la bicicleta,o”.Por último dejó en claro que “uno de los problemas que tenemos es que no hay una Ley Penal Juvenil.