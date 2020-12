Espionaje ilegal macrista en cárceles: Majdalani, la principal señalada, se negó a dar explicaciones

la ex subdirectora de la AFI macrista, Silvia Majdalani, no siguió hoy la línea estratética de su ex jefe, Gustavo Arribas, que ayer sí declaró, al negarse a dar explicaciones en expediente que investiga supuestas maniobras de espionaje ilegal desplegadas en contra de personas detenidas en los penales federales, en su mayoría ex funcionarios kirchneristas

Se entrevera aún más una de las causas claves y muy representativa de los objetivos de Juntos por el Cambio para espiar casi indiscriminadamente durante los últimos cuatro años, pero principalmente con el foco puesto en perseguir a la entonces oposición:, fueron las palabras de Majdalani ante el magistrado en la audiencia vía Zoom.La ex "señora 8", como se conoce en la jerga de los espías a la segunda persona a cargo de la ex Side, está sospechada de haber dado la orden de colocar cámaras y micrófonos en pabellones del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).El conflicto de competencia que alegó Majdalani está vinculado a. La idea de los ex funcionarios macristas, en todos los expedientes por espionaje, es llevarlos a este último lugar, donde los jueces son más "permeables" -por decirlo de algún modo- a sus intereses.Ayer fue el turno del ex titular del organismo y amigo de, Arribas, quien negó las acusaciones de espionaje ilegal en cárceles y aludió a "convenios" con el SPF que se habrían producido en el marco de la "producción de inteligencia nacional y criminal" para combatir el "crimen organizado nacional y transnacional".Además, el representante de futbolistas apuntó hacia abajo, sobre el ex jefe de Contrainteligencia,, tiró la pelota hacia la Corte por la desgrabación de las escuchas y dijo que no tenía por qué saber, a pesar de ser la máxima autoridad del organismo, que los espías bajo su comando tenían fichas de presos y que los audios se filtraban a medios y dirigentes políticos entonces oficialistas.La indagatoria se realizó a través de la plataforma virtual Zoom en la causa que tramita ante el juez federal de Lomas de Zamora Auge y cuya investigación está delegada en los fiscalesArribas y Majdalani ya declararon dos veces ante el juez Auge (por el caso del Instituto Patria y por inteligencia prohibida contra dirigentes de toda índole) y ante el juez federal de Doloresen el marco del caso D´Alessio.