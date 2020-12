Vizzotti afirmó que el 90% de los personas con coronavirus generó anticuerpos, pero "no de por vida"

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, aseguró hoy que el 90% de las personas que contrajeron coronavirus generaron una respuesta inmune entre el día 10 y 21 después de los primeros síntomas, y que hay "muy pocos" casos de reinfecciones, pero recomendó a quienes tuvieron el virus mantener la prevención y el cuidado.explicó la funcionaria nacional.En ese sentido, manifestó que"Se considera sospechosos de reinfección a una persona con PCR detectable después de más de 45 días de haber resuelto los síntomas o que haya tenido un nuevo PCR positivo", añadió la viceministra de Salud.Por eso, explicó, a los pacientes recuperados de Covid-19 que presentan una nueva exposición a un contacto estrecho "no se les recomienda el aislamiento, ni las prueba diagnosticas, pero si el control de la evolución".Vizzotti reiteró la importancia de "cumplir con el uso del barbijo, el lavado de manos y el distanciamiento social, con preferencia en espacios abiertos y de no ser posible mantener la ventilación de los ambientes en espacios cerrados" y destacó la importancia de mantener los cuidados.Con respecto a las cifras sobre el coronavirus, se informó que el total de fallecidos asciende en el país a 40.431, mientras que fueron notificados ayer 6.994 nuevos contagios, con un total de 1.482.216 infectados.El Ministerio también informó que los pacientes en unidades de terapia intensiva (UTI) con Covid-19 son 3.685, mientras que se realizaron 4.173.392 testeos, con una tasa de 91.972 por millón de habitantes. Las personas que lograron recuperarse de coronavirus totalizan 1.318.187.Finalmente, se indicó que no hay provincias que tengan mas del 80% de las camas de terapia intensiva ocupadas con pacientes infectados con Covid-19, y que las de mayor ocupación son Santa Fe, con el 79% y Río Negro y Neuquén con el 78%.