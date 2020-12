Santiago Cafiero y la ratificación de una crítica: La Justicia no está funcionando adecuadamente

En declaraciones a Radio Mitre, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, ratificó que para el Gobierno nacional la Justicia "no está funcionando adecuadamente", y señaló que a la Corte Suprema de Justicia no se le cuestionan sus fallos sino cómo asigna prioridades para tratar causas, y que "tire la pelota a la tribuna".

dijo Cafiero.En ese contexto sostuvo que en ese diagnóstico coinciden "con tonos distintos" tanto el presidente Alberto Fernández como la vicepresidenta, quien esta semana difundió un duro mensaje contra el máximo tribunal.Al respecto, Cafiero sostuvo que la Vicepresidenta busca "promover un debate sobre un poder que no está sujeto al voto popular y cuya legitimidad emana del prestigio que tenga".cuestionó el funcionario.De esta forma, el jefe de ministros dijo que"Lo que se le está pidiendo a la Corte es que se expida de fondo en todos los casos que le llegan, y no que la tire a la tribuna. Eso es lo que buscan cada una de las defensa que tiene como tribunal del alzada a la Corte, y que la selección de temas que hace no sea arbitrario", agregó.Cafiero recordó también que "en los últimos diez años la Corte solo acepto dos per saltum: el de la democratización de la justicia y el de los tres jueces. Suena bastante corporativo como asigna sus prioridades"."Seguimos en la postura de que la Justicia no está funcionando en forma adecuada, y ahí se inscribe la reforma judicial que ya tiene media sanción en el Senado, y por eso convocamos a un consejo de juristas para ver cómo se mejora el sistema judicial", concluyó.