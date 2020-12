Es la primera vez que el Ejecutivo está traccionando para que el aborto sea legal

En declaraciones a Radio La Red, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, aseguró que tiene “expectativas de que esta vez pueda ser ley” el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, aunque reconoció que “no es que la cosa sea sencilla, fácil o esté holgada”.

Gómez Alcorta sostuvo:La funcionaria consideró que respecto de 2018Sobre si la titular del Senadoserá la encargada de definir la votación en el Senado aseguró: “Esperemos que no, en el sentido de que lleguemos con un margen más holgado”.“Hoy no está ese margen holgado, pero los consensos se tejen y quedan dos semanas para llegar a la votación y dos semanas antes de la votación en Diputados no había una diferencia de catorce votos”, concluyó.