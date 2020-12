El Consejo de la Magistratura aprobó el dictamen para que Farah vuelva a la Sala II de la Cámara Federal porteña.

💻👇 Ya comenzamos la Comisión de Selección del @cmagistratura



Oficial. Farah fue trasladado de la Cámara Federal en 2018 después de un fuerte embestida del gobierno de Mauricio Macri por su fallo en el caso “Oil Combustibles”.De allí paso a un Tribunal Oral en lo Penal Económico y luego al Tribunal Oral Federal 2 de San Martín. Pero tras el fallo de la Corte Suprema sobre los traslados -que dijo que no son permamentes- el juez pidió volver a la Sala II de la Cámara Federal. Para el regreso de Farah se opuso el diputado del PRO Pablo Tonelli.Pero Farah dice que no se va a presentar al concurso. Y el de Farah no es un nuevo traslado, es un reintegro. Farah plantea que no se va a presentar y por una cuestión de economía procesal lo mejor es que sea reintegrado a la Cámara Federal. Creo que es mas digno lo de Farah.a. Por rechazar el regreso de Farah votó Tonelli.“Se hizo uso y abuso de los traslados. Jugaron con los jueces y con las causas. Se usaron los traslados para resolver cuestiones políticas. Lo hizo el gobierno anterior y el otro y el otro y el otro. Tenemos que acomodar el desastre que se armó”, sostuvo Camaño y dijo que en caso de Farah hubo una “persecución”.