Moyano: Es un asco escuchar a Macri después del daño que le hizo al país

En declaraciones al programa Crónica Anunciada de Futurock, el secretario adjunto del Sindicato de Camioneros,, fustigó al ex presidenteque en los últimos días volvió a criticar al gobierno del Frente de Todos.Moyano le pidió al ex mandatario de Cambiemos que, en vez de criticar al Gobierno "después del daño que hizo", se dedique a otra cosa, "al fútbol o a la FIFA". “Es un asco escuchar a Macri criticar con una autoridad que no tiene a este gobierno después de todo el daño que ha hecho. Mejor que se dedique al futbol, no sé qué curro tiene ahora", sostuvo el líder camionero.De cara las elecciones del año que viene, advirtió que "En este sentido, también apuntó contra el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, a quien lo tildó como “un Macri sin pelos”.Destacó además el acuerdo en torno a un bono de 25 mil pesos para los trabajadores de su sector.