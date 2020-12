16.12.2020 / LA SALUD DEL SENADOR

Pese a su estado de salud, aseguran que Carlos Menem estará en la sesion por el aborto



Lo expresó su hija Zulemita quien remarcó cuál es la posición del ex presidente y actual senador en relación al proyecto de Interrupcion Voluntaria del Embarazo. El ex mandatario fue internado anoche por una infección urinaria. “Estaba con bastante dolor, y se quedará aquí los días necesarios hasta que le pasen los antibióticos”, indicó la hija del ex Jefe de Estado.