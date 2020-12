Espionaje macrista: la Justicia procesó a Gustavo Arribas y Silvia Majdalani

En el marco de la causa por eventual espionaje ilegal, el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla procesó a los ex titulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en el Gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, como presuntos coautores de "acciones de inteligencia prohibidas" y "abuso de autoridad".Ramos Padilla concluyó en su fallo que "existía una directiva de carácter general" que ordenaba a los agentes de la AFI "realizar inteligencia ilegal emanada de la máxima autoridad del organismo".El magistrado remarcó además hubo "órdenes concretas para investigar ilegalmente a las agrupaciones, movimientos y actividades contrarias a los intereses políticos o electorales de la entonces gestión de gobierno, que fijaba los parámetros específicos de producción de información que era de interés recopilar".La decisión se tomó en la llamada causa "AMBA" e incluyó embargos de 20 millones de pesos para los dos ex funcionarios, quienes ya habían sido procesados por otros hechos de inteligencia ilegal el 5 de agosto último, en la causa que investiga el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge.En la misma resolución Ramos Padilla procesó a otros 9 exagentes de la AFI.La resolución judicial se da en el marco de que los ex funcionarios hayan pedido para concretar sus planes vacacionales: el ex "señor 5" avisó que tiene previsto trasladarse al sur del país mientras que la ex "señora 8" quiere volar a EEUU.