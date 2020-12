La advertencia de la ministra Gómez Alcorta: Si los votos no alcanzan, las derrotadas seremos las mujeres"

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, sostuvo que si el proyecto de legalización del aborto "no alcanza los votos" necesarios en el Senado "las derrotadas seremos las mujeres, no el presidente" Alberto Fernández."No es que si los votos no alcanzan, el derrotado es el Presidente. Nuevamente, en todo caso, el costo y las derrotadas seremos aquellas que hace mucho tiempo venimos peleando por el acceso a este derecho", dijo la ministra esta mañana en declaraciones a la radio AM 750.En ese marco, sostuvo que "la expectativa del Gobierno es que tengamos ley antes de terminar el año” y afirmó que "estamos trabajando para conseguir los consensos, sabiendo que el Senado es un ámbito más difícil".