Inversión clave: $1500 millones en el primer parque industrial privado de Vaca Muerta

Con una inversión de $ 1500 millones, Distrito Industrial Río Neuquén tendrá disponibles 263 lotes, que se pueden unificar pero no subdividir, en 114 hectáreas sobre la autovía 51 en la "Ruta del petróleo", a 20 minutos de la capital provincial y a 40 de Añelo, el epicentro operativo de Vaca Muerta.asegura Martín Lagos Gorsky, director y uno de los socios de Gran Valle Negocios, junto al empresario dueño de la firma de servicios petroleros TSB, Claudio Urcera.Según explicó el empresario al Cronista el proyecto será totalmente diferenciador de lo que existe en el mercado ya que dará todas las soluciones y servicios para las empresas de la región, aún las que no estén instaladas en el parque.Así, el proyecto, que pertenece junto con la tierra además de a los dos socios de la desarrolladora a cuatro empresario locales más, c"Esta actividad es fluctuante -explica el empresario-. Y, quizá hay 2 o 3 meses que una empresa tiene un activo no operativo que no tiene donde guardar ya que es un activo del campo". EMientras este lunes es el pre lanzamiento, se espera comenzar con las obras en enero para que las empresas se pueden instalar a fines de 2021. "Si bien la presentación oficial estaba prevista para abril de este año se tuvo que posponer por la pandemia. Y, a pesar de la difícil situación económica del país que también afectó a Vaca Muerta, el empresario asegura que ellos ven un buen 2021."Hoy estamos entre los 15 y 20 equipos con perspectivas de llegar a 30 en lo próximo meses", indica Lagos, quien destaca el potencial de Vaca Muerta para “cambiar la matriz energética del país, lo que producirá desarrollos industriales inmobiliarios y de servicios en su zona de influencia más allá de las más de 30 empresas con posición actual, los más de 1000 pozos perforados y los u$s 21.168 millones de inversiones anunciadas y en curso”.