Pablo Moyano fue sobreseído en la causa Independiente y denunció que fue "una venganza con mentiras de Macri"

la jueza de garantías de Avellaneda, Brenda Madrid, dictó hoy el "sobreseimiento total" del dirigente del gremio de camioneros Pablo Moyano en la causa por supuesta asociación ilícita en el club Independiente, al entender que "no existen elementos" para vincularlo a los delitos que se investigan

"Fue una venganza con mentiras de Macri porque no pudo llevar adelante la reforma laboral para que llegara la lluvia de inversiones"

Empieza a encontrar resolución un expediente que fue -por los motivos que el lector quiera interpretar- un verdadero caballito de batalla mediático y político de dirigentes de la primera línea de Cambiemos y de los periodistas del prime time de los principales medios cercanos a dicha alianza:La magistrada argumentó que, de la prueba recolectada en la pesquisa,, según la resolución firmada hoy a la que accedió Télam.Ante esto, Madrid dispuso eldel hijo deen la causa en la que había sido indagado, al hacer lugar a un planteo de su defensor Daniel Llermanos.La investigación gira en torno a supuestas maniobras de la barrabrava del club vinculadas a la reventa de entradas, cobro de cuotas por fuera del club, extorsiones y amenazas., concluyó la magistrada.Según el fallo, "de los elementos recolectados en la presente investigación, no se desprende de ninguna de ellas la participación del mismo en los hechos objeto de estudio", se agregó en alusión a Moyano.La titular del juzgado de garantías 1 de Avellaneda-Lanús firmó la resolución en virtud de un pedido de elevación a juicio que había hecho el fiscal del caso, Sebastián Scalera, quien podría apelar el fallo.Esta elevación a juicio en relación a Moyano fue respondida con un rechazo y planteo de sobreseimiento por inexistencia de delito por parte del abogado defensor. Scalera -fiscal sumamente cuestionado en los tribunales de Lomas de Zamora y Avellaneda bajo graves acusaciones por su vínculo cercano al procurador bonaerense Julio Conte Grand - acusó a Moyano por diferentes hechos delictivos vinculados a la asociación ilícita que, según su acusación, operó en Independiente hasta noviembre de 2017 y por la cual sí fueron procesados otros acusados enviados a juicio.Moyano fue involucrado en los hechos por uno de los detenidos en la causa,, jefe de la barrabrava del club al momento de los hechos.Justamente, al disponer el sobreseimiento de Moyano, la jueza de garantías sostuvo que "no es un dato menor que Alvarez se encuentra imputado por el mismo hecho en el marco de la causa principal.""Sin descartar la posibilidad de que efectivamente haya existido algún tipo de reunión entre miembros del club y la denominada barra, no existe prueba alguna que acredite que en el marco de las mismas Pablo Moyano haya acordado la formación de una banda delictual", analizó la jueza en su fallo de 17 carillas.También sostuvo que "con los elementos colectados, no se puede poner en cabeza del enjaretado la ocurrencia de diversos hechos delictivos, ni se ha constatado la existencia de delitos particulares en donde el mismo haya tenido participación".En declaraciones a Radio 10, el hijo de Hugo y dirigente Cambionero se refirió a la causa denunció haber sido víctima de una persecución: "Fue una persecución judicial y mediática. Fue un martirio mediático de tres años. Fue una causa armada que gracias a Dios hoy llegó a su fin".El dirigente de Independiente, además, fue contundente en señalar con nombre y apellido al responsable, según su mirada, de la persecución: Mauricio Macri:Cabe recordar que Pablo Moyano fue espiado por la AFI macrista, según consta en el expediente por inteligencia ilegal ejercida a través de la AFI durante el gobierno de Cambiemos que investiga el juez federal Juan Pablo Augé y que tiene procesados a los ex jefes de ese organismo,