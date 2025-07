Denunciaron al titular de la Oficina de Anticorrupción por no investigar a Milei en el escándalo cripto de $LIBRA

⚠️ $LIBRA | DENUNCIAMOS AL TITULAR DE LA OFICINA ANTICORRUPCIÓN



La OA se convirtió en una herramienta de blindaje político. Hoy, junto a @monicafradeok, presentamos una denuncia penal contra su titular, Alejandro Melik, por posible abuso de autoridad, encubrimiento e… pic.twitter.com/4fo92mOb8B — maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) July 1, 2025

La Coalición Cívica denunció este martes al titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Alejandro Melik, por resolver que no hubo "ninguna falta ética" del presidente Javier Milei en el escándalo cripto de $LIBRA. Lo acusan de "posible abuso de autoridad, encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público".La presentación judicial fue hecha por los diputados cívicos Maximiliano Ferraro y Mónica Frade.Desde la Coalición Cívica sostuvieron que la OA no investigó, no contrastó y no verificó nada. "Solo convalidó un relato", afirmaron. Además, pidieron que se investigue la posible injerencia política en la resolución del organismo público. En ese sentido, apuntaron contra el propio Milei, Karina Milei, Guillermo Francos, Luis Caputo y Manuel Adorni.Entre las deficiencias en la investigación que le marcaron a la OA, se encuentra la no valoración del rol institucional del Presidente en la promoción de $LIBRA. Sostuvieron que no analizaron el impacto económico y simbólico de su posteo del 14 de febrero donde celebró la aparición de la criptomoneda, cuyo supuesto objetivo sería apoyar las empresas y pymes argentinas.