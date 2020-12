Escándalo: allanaron la casa de Mirtha Legrand por presunta evasión de aportes por más de $ 5 millones

se trataba nada más y nada menos que el de Mirtha Legrand, pero el escándalo mayor es que las autoridades de seguridad estaban allí para allanar esa lujosa vivienda en busca de documentación relacionada con una deuda de más de $5 millones en aportes patronales que mantendría la diva con el Sindidato de Choferes Particulares

Personal de la Comisaría Vecinal 14 C de la Policía de la Ciudad fue esta tarde al cruce de las avenidas Del Libertador y Scalabrini Ortiz, en el barrio de Palermo, por un reclamo sindical frente a un domicilio particular:El secretario general del sindicato y su delegado, junto con un escribano, pretendían la autorización para ingresar al domicilio y realizar la inspección por condiciones de trabajo, debido a que los choferes empleados por la "Chiqui" no se encuentran inscriptos y no hacen aportes a la entidad sindical.Lo que se buscó en el procedimiento, según trascendió, fue facturas y comprobantes. Los efectivos ingresaron tranquilamente. "Son los del sindicato -acusó Legrand, cuyo verdadero nombre es Rosa María Juana Martínez Suárez​​-. Quieren que mi chofer se afilie".En julio, se difundió una carta documento en la que el sindicato instaba a la conductora a "ponerse al día" con los aportes de sus choferes., respondió entonces el entorno de Mirtha, que hace días regresó a las pantallas de la tele.Más tarde, en diálogo con La Nación, la abogada de Mirtha, Mariana Gallego, negó que el chofer de la diva no tuviera al día los aportes correspondientes y además negó el procedimiento. Curiosamente, la conductora de TV le confirmó el operativo a Clarín, según publicó ese medio., dijo.