Gobernadores celebraron el inicio de la campaña de vacunación contra el coronavirus

Las dosis de la vacuna Sputnik V que llegaron de Rusia estarán disponibles en cada provincia y el martes 29 a las 9 comenzará la vacunación simultánea en todo el país.



Seguimos trabajando unidos, porque nuestra única preocupación es la salud de los argentinos y las argentinas. pic.twitter.com/NchcyE3iVz — Alberto Fernández (@alferdez) December 27, 2020 Después de meses de esfuerzo colectivo, comienza 𝗕𝘂𝗲𝗻𝗼𝘀 𝗔𝗶𝗿𝗲𝘀 𝗩𝗮𝗰𝘂𝗻𝗮𝘁𝗲, el operativo de vacunación más grande de nuestra historia.



Vacunarse contra el coronavirus también es un acto de solidaridad.



Para más información, registrate en⬇️https://t.co/aDW4P04c40 pic.twitter.com/foTUllZDpN — Axel Kicillof (@Kicillofok) December 25, 2020

Quiero informarles a todos los cordobeses, respecto a la #vacunación contra el #Covid, que al igual que en todo el país se iniciará el día martes en todo el territorio cordobés, fundamentalmente a través de los hospitales provinciales. — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) December 26, 2020 En videoconferencia con el Presidente @alferdez y gobernadores/as hemos decidido iniciar el Plan de Vacunación a partir del 29 de diciembre a las 9 horas en toda la República Argentina en forma simultánea. pic.twitter.com/osiNZsqn0N — Jorge Capitanich (@jmcapitanich) December 26, 2020 En la videoconferencia con el presidente @alferdez y el resto de los gobernadores acordamos que la vacunación será simultánea en todo el país. Las vacunas correspondientes a San Luis llegan el lunes y el martes se comenzará a vacunar al personal de salud.#SanLuisNosUne #COVID19 pic.twitter.com/wmVEWayALr — Alberto R Saá (@alberto_rsaa) December 26, 2020

En una reunión virtual, junto con el Presidente Alberto Fernández y todos los gobernadores, definimos iniciar el operativo de vacunación contra el COVID-19 este martes a las 9hs de manera simultánea en todo el país.



(+) pic.twitter.com/4EhpzamnpG — Gerardo Morales (@GerardoMorales) December 27, 2020 Felicitamos al gobierno nacional por el trabajo mancomunado en Rusia y en el territorio argentino para el arribo de las primeras dosis. Es una gran señal que todo el país comience la vacunación a la vez, juntos, como desde el inicio. pic.twitter.com/HupC7AkIgk — Omar Perotti (@omarperotti) December 27, 2020 #ahora reunión por video conferencia con el Presidente de la nación @alferdez , ministros nacionales y colegas gobernadores por la campaña de vacunación contra el Covid-19 que se iniciará en los próximos días en todo el país. pic.twitter.com/awJrTfJhm0 — Gerardo Zamora (@GZamoraSDE) December 26, 2020

Junto al presidente @alferdez y gobernadores, acordamos los detalles del plan de vacunación que comenzará en todo el país a raíz de la llegada de la vacuna Sputnik V. Gracias querido Alberto y, en vos, a todas y todos los que se han abocado a hacer esto realidad. pic.twitter.com/CwKTlzx2om — Sergio Uñac (@sergiounac) December 26, 2020 En teleconferencia con el presidente Alberto Fernandez y el resto de los gobernadores confirmamos que Tucumán recibirá una primera partida de 5.750 vacunas contra la coronavirus que será aplicada al personal de la salud, que está en la primera línea de combate contra la pandemia. pic.twitter.com/UK2J1fOCDi — Juan Manzur (@JuanManzurOK) December 26, 2020 Celebramos que ya llegaron las vacunas a la Argentina y que el día lunes estarán en La Rioja. En la reunión que mantuvimos los gobernadores con el presidente @alferdez definimos que el 29 de diciembre a partir de las 9 de la mañana se comenzará a vacunar ⬇️ pic.twitter.com/W6P9BLBjX9 — Ricardo Quintela (@QuintelaRicardo) December 26, 2020 Junto a gobernadores y gobernadoras de todas las provincias, estamos participando de la reunión convocada por el Presidente de la Nación, @alferdez, para coordinar y establecer los mecanismos para implementar simultáneamente la anhelada campaña de vacunación contra el #COVID19. pic.twitter.com/6lpwf0siQE — Omar Gutierrez (@OmarGutierrezOk) December 26, 2020

Gobernadores que participaron del encuentro virtual con el presidente Alberto Fernández celebraron hoy el pronto inicio la campaña nacional de vacunación contra el coronavirus, que comenzará el próximo martes, y destacaron que la vacuna "abre una nueva etapa" en el "camino de la curación y no de la enfermedad".En ese sentido, manifestó que "por más dificultosa que sea, claramente está en el camino de la curación y no de la enfermedad".La gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, afirmó sentir "orgullo como argentina de ser parte de este equipo, de este Gobierno, de este logro". "El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, informó en su cuenta de la red social Twitter a "todos los cordobeses, respecto a la #vacunación contra el #Covid, que al igual que en todo el país se iniciará el día martes en todo el territorio cordobés, fundamentalmente a través de los hospitales provinciales".En tanto, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, dijo que "los gobernadores felicitamos al presidente de la República, y a todo el equipo de salud pública de la Nación, a Ginés y a Carla Vizzotti, por contar con esta provisión de dosis de vacunas, que es muy importante para el personal sanitario".sostuvo el gobernador.El gobernador de San Luis,por su parte, afirmó: "Yo estallo de felicidad, el martes comenzamos a vacunar" y dijo que "a partir de ahora más hermanados que nunca".En tanto, el gobernador de Jujuy,xpresó su satisfacción por la decisión del Gobierno "de comprar en todos lados y de buscar a todos los fabricantes de vacunas", a la vez que sostuvo que "estamos todos preparados".El gobernador de Santa Fe,se sumó "a las expresiones de felicitaciones por el trabajo doble en Rusia para obtener las vacunas" y del realizado por el ministro de Salud "Ginés (González García) aquí en toda la coordinación con las provincias, nos tiene preparados y nos ha ayudado a todos".Por su parte, el gobernador de La Pampa,destacó que "ninguno de nosotros duda de la vacuna rusa, más aún cuando la ha aprobado Anmat", en alusión a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica.El gobernador de Santiago del Estero,a, dijo: "quiero felicitarlos, a todo el equipo porque es un logro importante" y expresó que "hay que sentirnos orgullosos de lo que estamos haciendo".En tanto, el gobernador de San Juan,El gobernador de La Rioja, manifestó sus "felicitaciones" por la campaña de vacunación que comenzará el martes próximo y dijo que "la gente está muy deseosa de que venga la vacuna; todos saben que la vacuna es para generar un bien, no un mal".Por su parte, el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, también expresó sus "felicitaciones" y sostuvo que "los gobernadores de cada provincia, en mi opinión, tenemos que dar un ejemplo, siendo lo primeros en vacunarnos".El gobernador de Tucumán Juan Manzur y elogió "las negociaciones realizadas" por el gobierno nacional "para garantizar que cada argentino cuente con la vacuna que nos abre la esperanza de retomar una vida normal". y destacó "el compromiso asumido desde el primer día de la pandemia" por el presidente Alberto Fernández.