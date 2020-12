¿Cómo se perfila la votación en el Senado de cara al debate sobre el aborto?

De acuerdo a Infobae la tendencia se emparda en 34 votos a favor y en contra. De todas formas, desde ese portal aclaran que la cifra “no es exacta ya que incluye votos en duda y posibles definiciones, no certezas”. “En estricto honor a lo expresado por los senadores (…) los números dan arriba a los ‘celestes’ con 32 votos mientras que los ‘verdes’ sólo llegan a los 30. En el medio hay 9 indefiniciones sobre las que podría estimarse que una mayoría ayudarían a la sanción”, remarcaron al remarcar que el único ausente, hasta el momento, sería el senador Carlos Menem.

En diálogo con El Destape Radio, la senadora por la provincia de Chubut del bloque Frente de Todosmanifestó su "expectativa en que se pueda convertir en ley este proyecto tan esperado por miles de personas" para que, "por fin, el aborto pueda ser seguro, legal y gratuito y no haya muertes por abortos clandestinos en el país".dijo González.La legisladora manifestó su "expectativa en que se pueda convertir en ley este proyecto tan esperado por miles de personas" para que, "por fin, el aborto pueda ser seguro, legal y gratuito y no haya muertes por abortos clandestinos en el país".dijo, y asumió que quien "está convencido de votar en contra, no va a cambiar" pero que tras "escuchar a varios especialistas, hay muchos que lo están repensando" en función de que "es un problema de salud pública del que se tiene que encargar el Estado".La discusión del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), junto con el Plan de los 1.000 Días, cerrarán el año parlamentario del Senado con una sesión que comenzará a media tarde del martes y que se extendería hasta el día siguiente.Ambos proyectos ya obtuvieron sanción de Diputados y, si el Senado los aprueba sin cambios, serán convertidos en ley antes de que finalice el año.