Alberto Fernández resaltó la confianza que los argentinos tienen a la vacuna Sputnik V

El presidentesostuvo que los argentinos "tienen mucha confianza" en la vacuna Sputnik V contra el coronavirus y resaltó que la sociedad "hace bien" en adoptar esa postura, a horas de que se inicie el proceso de inmunización en todo el país.El Presidente destacó además que "es un martes importante pero debería ser un día más; no me gusta convertir en épica las cosas que necesariamente debemos hacer para que la Argentina funcione mejor. Es lo que deberíamos hacer habitualmente".Fernández indicó que el Gobierno nacional acordó que se ponga en marcha de manera simultánea en todas las provincias, para que "no haya un primero en algún lugar".También rechazó las críticas de la oposición. Para Fernández,"La conclusión que tengo que sacar es que todas las vacunas tienen que ser buenas y tener entidad científica como para cumplir su objetivo. No me animaría a decir que una es mejor qué otra. ¿Con qué parámetro comparamos?", se preguntó.dijo y completó: "Ese es un dilema más de los que quieren, por algún interés, sembrar dudas. Pero todos los argentinos quieren vacunarse".