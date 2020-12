Macrismo antivacunas: la diputada del PRO que gritó "qué mierda nos van a inocular" a pesar de los datos

la diputada del PRO por Córdoba Soher El Sukaria, que realizó un pedido con una insólita e irrespetuosa forma de mencionarla: llamó “la pandemia silenciosa” a la violencia de género y la muerte de mujeres

La legisladora PRO insistió del Pro, volvió a chicanear a Massa y, no conforme con su carencía de respeto -que ya había generado gritos de todos los sectores de la Cámara- lanzó un comentario antivacunas con supina ignorancia: “Mire, hoy comenzó la vacunación, van a vacunar a jubilados, van a vacunar a todos sin saber qué mierda nos van a inocular, no les interesa la muerte de las mujeres así que apague el micrófono y ponga a consideración. Gracias”

En el marco de una maratónica sesión en el Congreso, tanto por la discusión en la Cámara baja sobre movilidad jubilatoria como en el Senado con el aborto, se modificó la mecánica habitual sobre la forma en que deben ser presentadas las cuestiones de privilegio y los apartamientos de reglamento, con tiempo más acotado de exposición para cada diputado, con el objetivo de no agregar aún más extensión a sesiones que de por sí serán muy largas.Se trata de exactamente lo que siempre ocurre, incluso antes de la pandemia y las sesiones virtuales, cuando se tratan temáticas que motivan a que muchos legisladores pidan hacer uso de la palabra. No obstante,Así ocurrió conDebido a la extensión del discurso de la legisladora, el presidente de la Cámara,, le hizo saber que se le acababa el tiempo, lo que generó una primera e irrespetuosa chicana por parte de la dirigente: “En las últimos dos semanas murieron 18 mujeres, si a usted no le interesa la muerte de mujeres...”.Massa interrumpió a la diputada macrista, que la semana pasado votó en contra del aborto y hoy lo hará contra la movilidad jubilatoria, y le dijo: "Le pido que sea respetuosa y entienda que se acordó en labora parlamentaria, respete el tiempo porque es respetar al cuerpo”.“Yo respeto como respeto a todos, el respeto primero es recíproco, yo no merezco que me levante la voz ni a mi ni a nadie de esta cámara....”, dijo El Sukaria, aunque el ex intendente de Tigre no había levantado la voz en ningún momento.Massa le respondió con una nueva referencia a que se había acabado su tiempo. La legisladora decidió seguir hablando, lo que significó que un molesto presidente de la Cámara de Diputados le diera un ultimátum: “No me obligue a que le cierre el micrófono, cierre...”.Estos dichos hicieron que desde el bloque oficialista bajara un fuerte abucheo a la legisladora que puso fin con eso a su alocución.Para información de Soher El Sukaria, está Google. O la moral y la ética con los votantes. En todo caso,El fármaco demostró en estudios clínicos ser segura al no causar efectos adversos de gravedad y una eficacia superior al 91,4%, según resultados interinos de fase 3, a los que la Anmat tuvo acceso para emitir su recomendación para la autorización de "uso de emergencia".Se trata de una vacuna que utiliza una plataforma (o tecnología) llamada de "vectores no replicantes"; los vectores son virus que se modifican genéticamente para que no tengan capacidad de reproducirse en el organismo (y por tanto inocuos) y se usan para transportar material genético del virus del que se quiere inmunizar.En este caso, la Sputnik V usa adenovirus humano como vector y, a diferencia de otras candidatas, utiliza dos adenovirus (el 26 y el 5) para provocar una mayor y más duradera respuesta en el sistema inmunológico; a esos adenovirus se le "agrega" una parte de la proteína espiga (o spike) que pertenece al coronavirus para provocar la respuesta inmune."Los vectores de adenovirus son virus modificados genéticamente de la gripe común que no pueden reproducirse en un cuerpo humano. Cuando se usa la vacuna Sputnik V, el coronavirus en sí no ingresa al cuerpo ya que la vacuna sólo contiene información genética sobre parte de su capa de proteína externa (la proteína espiga)", explicaron sus desarrolladores.Y describieron que "esto elimina por completo la posibilidad de infectarse como resultado de la vacunación y al mismo tiempo provoca la respuesta inmune estable del cuerpo".El 14 de diciembre el centro Gamaleya anunció los resultados del tercer y último punto de control de la fase tres que contempló la evaluación de la eficacia entre 22.714 voluntarios 21 días después de recibir la primera dosis de la vacuna o placebo en los que se demostró una tasa de eficacia del 91,4%.El análisis de la eficacia de la vacuna en este punto de control final se llevó a cabo sobre la base de 78 casos confirmados identificados en el grupo placebo (62 casos) y en el grupo de la vacuna (16 casos); la relación entre el grupo placebo y el grupo vacunado es de 1 a 3.En este mismo corte, la vacuna demostró una eficacia del 100% contra casos graves de coronavirus: hubo 20 casos graves de infección por coronavirus entre los casos confirmados en el grupo de placebo y ningún caso grave en el grupo de la vacuna.A la vez, no se identificaron eventos adversos inesperados como parte de la investigación: algunos de los vacunados tuvieron eventos adversos menores a corto plazo, como dolor en el punto de inyección y síntomas similares a los de la gripe, como fiebre, debilidad, fatiga y dolor de cabeza.El 4 de septiembre la revista The Lancet había publicado un artículo sobre los resultados de los ensayos clínicos de fase I y fase II y se estima que en las próximas semanas estarán publicados los resultados de la fase 3.