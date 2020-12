"Esta fórmula va a recuperar paulatinamente la calidad de vida de los jubilados y jubiladas"

Hoy es un día histórico.



Con la sanción de la nueva Ley de Movilidad iniciamos un camino de reparación para las jubiladas y jubilados, que van a poder recuperar paulatinamente sus haberes después de años de perder contra la inflación. pic.twitter.com/G4x3aaLg5i — Fernanda Raverta (@FerRaverta) December 30, 2020

🔴 • Discurso completo de Máximo Kirchner al cierre de la sesión especial en la que se convirtió en ley el nuevo índice de movilidad jubilatoria. https://t.co/u836lmWd0e — Diputados de TOD☀S (@Diputados_Todos) December 30, 2020

El jefe del bloque diputados del Frente de Todos,. y apunta a que "jubilados y jubiladas paulatinamente puedan recuperar los ingresos que perdieron con el cambio (en el cálculo) que hizo (el expresidente) Mauricio Macri".remarcó.El titular de la bancada oficialista recordó: "En el 2017, el Jefe de Gabinete del macrismo, Marcos Peña, durante el proceso electoral, le aseguró a todos y a todas que no iba a haber una reforma previsional en la Argentina."La expresidenta tuvo que vetar el 82% vital y móvil para jubilados y jubiladas. ¿Por qué no lo hicieron cuando fueron gobierno?aseveró.En otro pasaje de su discurso dijo que "la Anses morigeró en esta pandemia de manera inteligente, sensible y humana, eliminando, por ejemplo, el pago de intereses por el que jubilados y jubiladas se habían endeudado durante el gobierno de Macri incluso para pagar los servicios públicos, la luz y el gas"., sentenció.Promediando su exposición, aseguró: "Como sabía que iban a traer una piedra, porque se han vuelto muy previsibles y su electorado no les pide más que eso, les traje las balas de goma"."Pueden haber perdido una elección, pero son el poder de la Argentina. Resistir resistieron los compañeros y compañeras en la plaza afuera", añadió.El titular de la bancada oficialista respondió así a la exhibición de las piedras arrojadas ese día por manifestantes, que minutos antes había realizado el titular de la bancada de Juntos por el Cambio, Mario Negri.", expresó.Y completó: "20 puntos de diferencia le sacamos a 'La Leona'. Eso es la falta de gestión, la falta de sensibilidad, no entender lo que le pasa a la gente"."Griten todo lo que quieran, insulten todo lo que quieran, porque es la mayor certeza de que la próxima elección se las vamos a volver a ganar. Carecen de argumentos, les sobran insultos", dijo ante las exclamaciones provenientes de las bancas de Juntos por el Cambio.