Alberto, ante la suba de casos de Covid: "Si esto no pasa, el riesgo de que todo vuelva a paralizarse existe"

"La pandemia no se ha disipado. Tenemos un gran desafío, si no queremos volver para atrás y queremos dar este paso hacia delante para ponernos de pie. Lo que mas necesitamos es que todos tengamos responsabilidad social, cuidarnos nosotros para de ese modo cuidar a quien tengo al laso. Si esto no pasa, el riesgo de que todo vuelva a paralizarse, existe"

El Gobierno nacional insiste en laante el aumento de contagios de coronavirus que vienen observándose en las últimas semanas.En ese sentido, el presidentepidió este lunes aquede Covd-19, aunque no sean los que más padecen la enfermedad."Si esto no pasa, el riesgo de que todo vuelva a paralizarse existe", adirtió el mandatario ante el crecimiento de los contagios, escenario ante el cual el Gobierno analiza la implementación de diferentes medidas.El jefe de Estado hizo estas declaraciones al encabezar un acto en la residencia de Olivos para poner en marcha las primeras 30 obras públicas del 2021 en La Pampa, La Rioja, Santa Fe y en unos 39 municipios de todo el país, que tendrán una inversión de $13.552 millones, y allí volvió a alertar sobre el riesgo sanitario que vive el país., insisitó Fernández.En ese sentido, apuntó: "Nadie quiere que en la Argentina que esto pase. Por eso, mas allá de los protocolos que necesariamente tienen que tener los que trabajan en la obra, que los tienen y los cumple, llamo la atención a todos los argentinos"; y subrayó especialmente a la juventud."Todos los datos indican que es ahí donde tienen el mayor problema. Los jóvenes que no advierten el riesgo que se vive y tienen que advertirlo, no solo por ellos, porque son vectores de trasmisión del contagio", advirtió el Presidente. "Tal vez, los jóvenes no sean seguramente los que mas padecen la enfermedad a la hora de enfermarse, pero son lamentablemente extraordinarios vectores de contagio y pueden contagiar a adultos mayores que no la pasan muy bien, sino muy mal", reclamó.Las cifras de contagios son alarmantes, en las últimas semanas se pasó de entre 6 mil y 7 mil contagios diarios a unos 11 mil, como ocurría al iniciar noviembre. Recién alrededor del 10 de enero se sabrá cuánta gente enfermó durante las fiestas de fin de año.En el Gobierno nacional, principalmente en diálogo con la gestión bonaerense de Axel Kicillof, están barajando tres posibilidades, que van de menor a mayor, tal como trascendió en los últimos días y sugirieron en on algunos asesores del Presidente y el mandatario provincial.Las opciones que se barajan son tres:, lo que significaría no modificar nada de lo que ocurre normativamente en la actualidad pero ordenar a las fuerzas de seguridad y de control estatal mayor énfasis en el cumplimiento de los protocolos.La segunda alternativa es la que por estas horas suena más fuerte:, que significa prohibir que la gente salga de noche a hacer actividades recreativas y tiene como principales destinatarios de la medida a los jóvenes y las fiestas clandestinas.Finalmente, la opción más dura es la que tanto detestan los que incumplen todos los protocolos:. Sería volver a un sistema de aislamiento social estricto, pero esta vez con el sistema de salud más preparado y la conciencia de que son los jóvenes de entre 18 y 30 años el vector del virus y los que menos se están cuidando.El presidente Fernández es plenamente consciente de que si nada cambiara, en dos meses llegarían a la saturación del sistema de salud. Por eso, antes de fin de mes, se van a tomar medidas de contención. La duda es cuáles exactamente.