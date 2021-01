Tolosa Paz insistió en la renuncia de Carolina Píparo, dado que no hizo nada por asistir a las víctimas

En declaraciones a Radio La Red, la titula del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, sostuvo que la secretaria de Asistencia a la Víctima y Políticas de Género de La Plata, Carolina Píparo, "pasó de víctima a victimaria y no hizo nada por asistir a las víctimas que dejó tendidas en el asfalto" al insistir en el pedido de que la diputada provincial de Juntos por el Cambio sea apartada del cargo municipal que ejerce ad honorem.

, dijo Tolosa Paz al remarcar que la legisladora iba "en el vehículo con el marido y no hizo absolutamente nada".Tolosa Paz explicó que "son dos causas las que existen, una por el robo y otra por el atropello de los jóvenes"."En lo relativo al robo, la justicia está buscando quienes cometieron el delito, esa es una causa, que va por un carril pero por otro carril está la del atropello donde ella misma dice que eso fue lo que motivó el encuentro con motociclistas a los que atropella, arrolla y deja tirados en la vía pública sin asistencia, por esto último pedimos la separación del cargo", explicó.También, recordó que Píparo "ni siquiera pidió disculpas" a los familiares de las personas que atropelló su marido con el "agravante" de que "tiene que ser separada del cargo porque está íntimamente ligada a un gabinete que tiene que aportar pruebas" para esclarecer el hecho.Por otro lado, Tolosa Paz señaló que tampoco saben "si hubo intencionalidad en el atropello" pero indicó que "lo cierto es que los dos jóvenes quedaron en el asfalto tendidos con riesgo de vida y ella no se detiene a asistir"."A eso se suma esa mudez de ella cuando la vecina la imputa en el video que circuló por las redes -donde una mujer la increpa llamándola asesina a ella y a su esposo-, son las cosas que nos dejan muchas preguntas. Mientras tanto, lo que está claro, es que no cumplió con su rol de funcionaria", finalizó Tolosa Paz.